هل هناك تقليص لدوام موظفي السلطة نتيجة الأزمة المالية… إبراهيم ملحم يوضح!

نفى إبراهيم ملحم المتحدث باسم حكومة رام الله اليوم الاثنين 29/5/2023 الأنباء التي يتم تداولها بشأن تقليص دوام الموظفين نتيجة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة ، قائلاً " ما يتم الحديث عنه مجرد إشاعات فقط".

وتابع ملحم خلال تصريحات إذاعية تابعتها وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" الحكومة تسعى لفتح آفاق جديدة للخروج من الأزمة المالية ، بالرغم من محاولات الاحتلال المستمرة لإفشال كافة المحاولات للخروج من الأزمة المالية .

وفد حكومي للقاهرة اليوم

وبشأن الوفد الحكومي الذي سيتوجه للقاهرة اليوم ، أوضح هناك وفد حكومي يتوجه إلى العاصمة المصرية اليوم لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، من المتوقع أن يتم توقيع اتفاقيات شراكة في جميع المجالات بين البلدين .

وأشار إلى أن الوفد الحكومي سيناقش أيضا كافة العقبات والاعتداءات التي يتعرض لها شعبنا والجرائم التي يقترفها في كافة الأراضي الفلسطينية .

وتابع الوفد الحكومي سيرافقه عدد من رجال الأعمال ، حيث سيتم اللقاء مع رجال الأعمال المصريين لاستكشاف فرص تعزيز العلاقات التجارية وزيادة الاستثمار ، مما يعزز العلاقات التجارية المصرية الفلسطينية والتبادل التجاري.

واعتبر أن التبادل التجاري يسعى لتقوية العلاقات التجارية مع الدول العربية بهدف للاستغناء عن السوق الإسرائيلية وتقوية العلاقات بينها .