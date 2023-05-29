بالفيديو مُسعف يكشف عن طبيعة الإصابات برصاص الاحتلال في جنين

كشف أحد المسعفين التابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، عن مجمل وطبيعة الإصابات التي تم نقلها إلى المستشفى خلال المواجهات التي اندلعت فجر اليوم الاثنين 29 مايو 2023، مع الاحتلال في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأصيب 8 مواطنين برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"، بينهم حالة خطيرة، واعتقال اثنين آخرين، فجر اليوم الاثنين 29 مايو 2023، خلال اقتحام عدة من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت مصادر محلية في المنطقة، أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من نقل المصابين، وقامت إحدى آلياتها بصدم مركبة إسعاف الحياة وأخرى تابعة لمستشفى الرازي، وألحقت بهما أضرارا مادية.