الأرصاد: استمرار تأثير حالة من عدم الاستقرار على فلسطين

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين 29 مايو 2023، أن يكون الجو غائماً جزئيًّا ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة وتستمر البلاد تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يتوقع تساقط زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والأخر على بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، في ساعات الظهيرة تميل الأجواء إلى الاستقرار والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.