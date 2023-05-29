بالفيديو إصابة مواطن.. قوات الاحتلال تقتحم جنين وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين

أُصيب مواطن فلسطيني بالرصاص إثر اندلاع اشتباكات مُسلحة بين قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ومقاومين، صباح اليوم الاثنين 29 مايو 2023، خلال اقتحام مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية، وشهود عيان في المنطقة، بأن أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، فيما تصدى لها مقاومو سرايا القدس- كتيبة جنين بوابل من الرصاص.

ودارت اشتباكات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية، ما دفع الاحتلال لإرسال تعزيزات عسكرية إضافية كبيرة إلى مخيم جنين،

ودعت مساجد مدينة جنين إلى النفير لمواجهة اقتحام الاحتلال وسط اشتباكات عنيفة جداً.

يتبع..