بالفيديو إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال لجنين وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين

أصيب 8 مواطنين برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"، بينهم حالة خطيرة، واعتقال اثنين آخرين، فجر اليوم اليوم الاثنين 29 مايو 2023، خلال اقتحام عدة من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت مصادر محلية في المنطقة، أن قوات الاحتلال منعت مركبات الاسعاف من نقل المصابين، وقامت إحدى آلياتها بصدم مركبة اسعاف الحياة وأخرى تابعة لمستشفى الرازي، والحقت بهما اضراراً مادية.

وأفاد شهود عيان في المنطقة، بأن أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، فيما تصدى لها مقاومو سرايا القدس- كتيبة جنين بوابل من الرصاص.

ودارت اشتباكات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية، ما دفع الاحتلال لإرسال تعزيزات عسكرية إضافية كبيرة إلى مخيم جنين،

ودعت مساجد مدينة جنين إلى النفير لمواجهة اقتحام الاحتلال وسط اشتباكات عنيفة جداً.

يتبع..