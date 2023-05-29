بالصور مداهمة منزل أسير محرر.. 15 إصابة بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال لمخيم عسكر شرق نابلس

أصيب مواطنون بالاختناق بالغو الميل للدموع خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحام مخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ومحاصرة منزل أسير مُحرر.

وذكرت مصدر محلية، داهمت منزل الأسير المحرر يوسف قطناني في مخيم عسكر القديم شمال نابلس ودمرت محتوياته، واعتلت قناصتها أسطح المنازل المحيطة، وسط اندلاع مواجهات، تخللها إطلاق كثيف للرصاص، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابات بالاختناق بين صفوف المواطنين

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، بأن 15 إصابة بالاختناق بالغاز خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عسكر شرق نابلس وتم اسعافها ميدانياً.





