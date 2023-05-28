سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين 29 مايو 2023-سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار- حيث استقر سعر الدولار مقابل الليرة خلال تعاملات اليوم الاثنين 29 مايو/ أيار 2023، في السوق السوداء، رغم خطر وضع لبنان على اللائحة الرمادية، وسط أزمات اقتصادية ومالية متراكمة، وتهم الفساد التي تلاحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، يلاحق لبنان خطر الإدراج على اللائحة الرمادية، والتي تسبق اللائحة السوداء.

سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين 29 مايو 2023-سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار

"إدراج لبنان على هذه اللائحة بمثابة إنذار أخير قبل عزله مصرفيًا وماليًا عن العالم"، وذلك بحسب مراقبين، والذين أكدوا على ضرورة تنفيذ خطوات إصلاح القطاع المصرفي والمالي بشكل عاجل، مع عدم استبعاد وجود ابتزاز سياسي.

وكشفت تقارير إعلامية لبنانية، أن لبنان منح فترة سماح لسنة لإتمام معالجات مالية ونقدية ومصرفية لتفادي وضع اسمه على اللائحة الرمادية بصفة دولة غير متعاونة.

ووضعت مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال نقطتين أساسيتين على لبنان التعجيل في معالجتهما، إحداهما تتعلق بالإجراءات القضائية التي اعتبرتها المجموعة بطيئة في حق المشتبهين بتبييض الأموال الذين تضع أسمائهم هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان أو المصارف، بحسب صحيفة “النهار” اللبنانية.

ويوم الجمعة، قالت وحدة الإخبار المالي اللبنانية، إن لبنان سيعمل على مدى عام على التصدي لثغرات التعامل مع الفساد التي كشفتها إحدى هيئات مراقبة الجرائم المالية.

وقالت هيئة التحقيق الخاصة في بيان إنه "تم مناقشة واعتماد" تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية خلال اجتماع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأسبوع الماضي في البحرين.

والتقييم خطوة حاسمة في استعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني الذي يمر بحالة فوضى منذ 2019. وتكافح السلطات اللبنانية من أجل تنفيذ إصلاحات لتأمين اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ.

وقالت الهيئة إن التقرير المعتمد سيُنشر في يونيو/ حزيران، من دون الإشارة لأي تعديلات على المسودة.

وبحسب تقرير لرويترز، فقد أظهرت مسودة أن لبنان حقق امتثالا جزئيا فحسب في عدة فئات، من بينها تدابير مكافحة غسل الأموال والشفافية بشأن ملكية الشركات والمساعدة القانونية المشتركة في تجميد الأصول والمصادرات.

وقال أحد المصادر الدبلوماسية إن النتيجة التراكمية تضع لبنان "فوق عتبة اللائحة الرمادية بعلامة واحدة".

وأشار بيان الهيئة إلى "البيانات والتحليلات غير المبنية على وقائع التي صدرت مؤخراً بأنه قد يدرج لبنان هذا الأسبوع على ‘اللائحة الرمادية‘".

وأضاف البيان "سيتوجب على لبنان اتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة الثغرات المحددة، على أن يقدم لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقرير متابعة خلال العام 2024".

وخلص صندوق النقد الدولي في بحث عام 2021 إلى أن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية سيعطل التدفقات الرأسمالية على البلاد إذ من المحتمل أن تنهي البنوك علاقاتها مع العملاء في الدول عالية المخاطر لتقليل تكاليف الامتثال.

وتشمل المخاطر الأخرى الضرر على سمعة البلاد وتعديل التصنيف الائتماني ووجود عقبات في الحصول على التمويلات العالمية وارتفاع تكاليف المعاملات.

وأدت الأزمة المالية بلبنان لقيود شديدة على المعاملات المصرفية وقطعت مؤسسات علاقاتها بالبلاد. ولم يحرز لبنان تقدما يذكر في الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي ويواجه حاكم مصرفه المركزي اتهامات فرنسية في قضية احتيال مالي، وهو ما تسبب في استلام إشارة حمراء من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

ويمر لبنان بأزمة اقتصادية وسياسية منذ 2019 وحتى الآن، ما أدى لتجاوز قيمة الدولار الواحد حاجز 140 ألف ليرة، قبل أن يستقر دون 100 ألف ليرة على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية ما انعكس على أسعار السلع والمنتجات في لبنان.

سعر الدولار على منصة صيرفة

وحافظ سعر الدولار على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي اللبناني على مستواه عند 86.300 ألف ليرة لبنانية وسط نشاط للتعاملات بقيمة 115 مليون دولار، وفقا لآخر بيانات صادرة عن مصرف لبنان المركزي.

سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء

واستقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء عند مستوى 94.300 ألف ليرة للشراء و94.600 ألف ليرة للبيع أمس.

سعر الدولار الرسمي

وسجل سعر الدولار اليوم وفقا للبنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.