أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 29-5-2023

تستحوذ أسعار الذهب بشكل عام على اهتمام عدد كبير من المتابعين، ولا شك أن أسعار الذهب في الأردن من الموضوعات الهامة التي تلاقي بحثاً كبيراً عنها من قبل المتابعين.

وحرصاً منا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" فإننا ننشر بشكل مستمر لكافة متابعينا كافة التغييرات التي تطرأ على أسعار الذهب في الأردن، وخصوصاً لشريحة التجار والمقبلين على الزواج الذين يبحثون باستمرار عن الذهب وأسعاره.

وجاءت أسعار بيع الذهب في الأردن اليوم الأحد 29-5-2023، كما يلي:

عيار الذهب السعر بالدينار

سعر غرام الذهب عيار 24: 44.39 دينار.

سعر غرام الذهب عيار 22: 40.69 دينار.

سعر غرام الذهب عيار 21: 38.84 دينار.

سعر غرام الذهب عيار 18: 33.29 دينار.

سعر أوقية الذهب: 1,381 دينار.

سعر الجنيه الذهب: 310.75 دينار.

سعر كيلو الذهب: 44,391 دينار.



