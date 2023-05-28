سعر الدولار اليوم في سوريا الاثنين 29 مايو 2023- سعر الدولار مقابل الليرة السورية- واصل سعر الدولار اليوم الصعود مقابل الليرة السورية، خلال تعاملات اليوم الاثنين 29 مايو 2023- سعر الدولار مقابل الليرة السورية، حيث تتراجع الليرة السورية على مدار الأيام الماضية في مواجهة الدولار مع توجهات البنك المركزي في سوريا نحو توحيد سعر الصرف في نشراته الثلاث، الحوالات، والصيرفة، وسعر الدولار الجمركي.

سعر الدولار اليوم في سوريا الاثنين 29 مايو 2023- سعر الدولار مقابل الليرة السورية

يأتي ذلك في الوقت الذي طالب تجار سوريون بتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية، حيث ناقشت الهيئة العامة للغرف التجارية في حلب مشكلات القطاعات التجارية وآليات تبسيط العمل لزيادة دوران عجلة الإنتاج الاقتصادي.

وقال محمد ناصر السواح رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين إن العمل جارٍ لتعزيز حضور المنتج الوطني في الأسواق العربية، من خلال التوجه نحو إقامة العديد من المعارض في دول الخليج والعراق ولبنان وعمان، وهناك تنسيق على أعلى مستوى لتعزيز هذه الشراكة وتقوية دعائم التبادل التجاري بين سوريا وهذه الدول، ضمن خريطة عمل طموحة ستنعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية

وتستهدف سوريا استقبال ثلاثة ملايين زائر هذا العام. وتظهر بيانات وزارة السياحة أن 385 ألف زائر قدموا إلى سوريا في الربع الأول من العام، بينهم 40 ألفا من غير العرب.

واستقبلت سوريا العام الماضي 1.5 مليون زائر، ثلثهم سائحون، نحو عشرة بالمئة من هؤلاء السائحين جاءوا من غرب أوروبا.

وتوقفت السياحة مع اندلاع الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف وألحقت أضرارا بالغة بالمواقع الثقافية التي تشمل مدينة حلب القديمة وأطلال مدينة تدمر القديمة.

كما أن الاقتصاد السوري في حالة مزرية لأسباب منها الانخفاض الحاد في قيمة العملة منذ 2019.

لماذا يرتفع الدولار أمام الليرة السورية؟

وكان جورج خزام الخبير الاقتصادي أكد أن ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة السورية يرجع إلى شراء البعض للدولار وتخزينه بهدف الادخار، ما يؤدي لارتفاع سعره في السوق السوداء نتيجة لزيادة الطلب وخروجه من السوق الرسمية.

سعر الدولار مقابل الليرة في البنوك

وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك السورية رسميا 6565 ليرة، وفقا لنشرة المصارف.

في حين سجل الدولار رسميا 8100 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء

وارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية في السوق السوداء إلى 8900 ليرة للشراء و9000 ليرة للبيع مقابل 8800 ليرة للشراء و8900 ليرة للبيع، أمس.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

بحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 890 ألف ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

كما قفز سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى مستوى 9545 ليرة للشراء و9657 ليرة للبيع مقابل 9437 ليرة للشراء و9550 ليرة للبيع أمس.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا

وبلغ سعر الليرة التركية اليوم في سوريا 444 ليرة للشراء و451 ليرة للبيع.