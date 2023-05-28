أسعار الذهب اليوم في السعودية الاثنين 29 مايو2023- سعر الذهب بالريال- استقرت أسعار الذهب اليوم في السعودية الاثنين 29 مايو2023- دون تغيير عن مستويات الأمس، حيث ترتبط أسعار الذهب في السعودية بالأسعار العالمية التي تشهد ارتباكا في التعاملات خلال الفترة الماضية مع تزايد التطورات والمؤثرات الخارجية بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية الاثنين 29 مايو2023

ظلت أسعار الذهب ضعيفة هذا الأسبوع، حيث تأثرت معنويات السوق بالمخاوف بشأن أزمة الديون الأمريكية. كما لعب مؤشر الدولار دورًا مهمًا في ضعف الذهب. من المتوقع أن تؤدي المقاومة القوية عند 1980 دولارًا في العقود الآجلة للمعدن النفيس إلى إبقاء أسعار الذهب منخفضة.

سعر غرام الذهب في السعودية

واستقر سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية عند مستوى 234.6 ريال (62.57 دولار) بحسب منصة "goldprice".

ويعتمد سعر الذهب في السعودية على عوامل مضافة أخرى تتضمن المصنعية والنوع والمصدر والعلامة التجارية.

كما حافظ سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 اليوم على مستوياته عند 205.29 ريال (54.74 دولار).

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية 175.97 ريال (46.92 دولار).

أسعار الذهب الجديد في السعودية

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد بعد المصنعية في السعودية 251.63 ريال لعيار 22 وفقا لمنصة "goldprice"، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 242.25 ريال.

وبلغ متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 235.7 ريال.

أسعار الذهب المستعمل في السعودية

سجل سعر غرام الذهب المستعمل في السعودية اليوم من عيار 22 نحو 210.07 ريالا، بينما سجل 200.29 ريال للغرام من عيار 21، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 170.97 ريال.

سعر السبيكة الذهب في السعودية

تنتج في المملكة العربية السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تبدأ من 10 غرامات وصولاً إلى كيلوغرام.

سعر السبيكة الذهب 10 غرامات في السعودية

واستقر سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات عند 2411.90 ريال (643.17 دولار).

سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة 20 غراما

سجل سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة الـ20 غرامًا 4790.95 ريال (1277.59 دولار).

سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة أوقية

يبلغ سعر أوقية الذهب في السعودية 7126.54 ريال (1900.41 دولار) والأوقية هي مقياس للذهب تعادل 31.3 غرام من الذهب.

سعر السبيكة الذهب في السعودية 50 غراما

بلغ سعر السبيكة الذهب زنة 50 غراما في السعودية 11895.27 ريال (3172.07 دولار).

سجل سعر سبيكة الذهب زنة 1 كيلوغرام نحو 236.263 ألف ريال سعودي.

ماذا يحدث في الذهب؟

على الرغم من إيلاء الكثير من الاهتمام لما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف مؤقتًا في يونيو/ حزيران عن رفع الفائدة أم لا، إلا أن الجدل حول سقف الديون هو المحفز الأساسي على المدى القريب الذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب، وفقًا لـ RBC.

ووفقًا لـ أليسون إنك ، الخبير لدى RBC Capital Markets في مذكرة: "من شأن السياسة النقدية ومسار بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تحدد تحركات الذهب على المدى المتوسط والطويل، ولكن زيادة القلق بشأن سقف الدين هو الحافز على المدى القريب".

وتوصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار لينهيا بذلك أزمة استمرت شهورا.

ومع ذلك تم الإعلان عن الاتفاق بدون أي مراسم احتفال وبمصطلحات تعكس المضمون المرير للمفاوضات والمسار الصعب الذي سيخوضه الاتفاق في الكونجرس قبل أن تعجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها في مطلع يونيو حزيران.

وكتب مكارثي على تويتر "أنهيت اتصالا هاتفيا مع الرئيس منذ قليل. وبعد أن أضاع الوقت ورفض التفاوض لأشهر، توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ يستحقه الشعب الأمريكي".

ووصف بايدن الاتفاق في بيان بأنه "خطوة مهمة للأمام"، وقال "الاتفاق يمثل توافقا وهو ما يعني عدم حصول الجميع على ما يريدون، هذه هي مسؤولية الحكم".

ويرفع الاتفاق سقف الدين لمدة عامين ويقلص الإنفاق خلال الفترة نفسها. كما يشمل استرداد الأموال التي كانت مخصصة لمكافحة جائحة كوفيد-19 ولم تستخدم وتسريع عملية منح الموافقات لبعض مشروعات الطاقة وبعض شروط العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية للأمريكيين الفقراء.

وأجرى بايدن ومكارثي اتصالا هاتفيا استغرق 90 دقيقة أمس السبت لمناقشة الاتفاق.

وقال مكارثي للصحفيين في مقر الكونغرس "ما زال لدينا المزيد من العمل الليلة لوضع اللمسات النهائية على نص (الاتفاق)".

وأشار إلى أنه يتوقع الانتهاء من صياغة نص مسودة الاتفاق اليوم الأحد ثم سيتحدث إلى بايدن. ومن المنتظر التصويت على الاتفاق يوم الأربعاء.

وتابع "يشمل تخفيضات تاريخية في الإنفاق وإصلاحات لاحقة من شأنها أن تنقل الناس من الفقر إلى القوة العاملة... لا توجد أي ضرائب ولا برامج حكومية جديدة".