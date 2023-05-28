يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الذهب ولا سيما الذهب في مصر، وهي من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من الناس ويبحثون عنها باستمرار كالتجار والمقبلين على الزواج.

ونحرص دوما في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة التحديثات المتعلقة بأسعار الذهب وبمختلف العيارات وما يطرأ عليها من تغييرات تبعاً للأسواق العالمية.

واستقرت أسعار الذهب في مصر اليوم، حيث بلغ سعر عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في 2360 جنيه بدون إضافة مصنعية وذلك وسط تذبذب مستمر في سعر الذهب بالسوق المصري.

وجاءت أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين 29-5-2023، كما هو موضح أدناه:

عيار الذهب السعر بالجنيه

- عيار الذهب 21 : 2360 جنيها.

- عيار الذهب 18: 2023 جنيها.

- عيار الذهب 24: 2697 جنيها.

- الجنيه الذهب: 18880 جنيها.





