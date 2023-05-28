أسعار الأضاحي والعجول في مصر 2023- سعر المواشي في مصر 2023- مع اقتراب عيد الأضحى في شهر ذو الحجة يبدأ الكثير من الأشخاص بالتساؤل حول أسعار الأضاحي في مصر 2023 وتعتبر الأضحية سنة نبوية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتم الاقتداء بها للمقتدرين على ذلك في عيد الأضحى والذي يكون في شهر زي الحجة هو يتم ذبح الأضاحي وتوزيع جزء من لحومها على الفقراء والمساكين والمحتاجين للمساعدة في دخول الفرحة إليهم في أيام العيد الكبير وتختلف الأضحية من شخص إلى شخص آخر على حسب المقدرة المالية أو نوع اللحوم التي تفضلها كل عائلة، لذا نحرص في فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر أسعار الأضاحي والعجول في مصر 2023- سعر المواشي في مصر 2023

أسعار الأضاحي والعجول في مصر 2023- سعر اللحوم في مصر 2023

ويحاول الكثير من الأشخاص التعرف على أسعار الأضاحي في مصر 2023 حيث شهدت جمهورية مصر العربية ارتفاع كبير في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ومختلف أنواع المواد الغذائية في الربع الأول من عام 2023 بشكل كبير.

وشهدت أسعار العجول والخرفان ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، لذلك يرغب الكثيرون في التعرف على أسعار العجول وسعر كيلو اللحم الجاموسي قائم اليوم 2023 وسعر الماعز في مصر لعام 2023 وأسعار الخراف وأسعار الجمال وغيرها من المواشي التي أباح الإسلام أن يتم التضحية بها في عيد الأضحى الكبير.

وتواجه شعبة اللحوم في مصر ارتفاع غير مسبوق في الأسعار في هذا الوقت من كل سنة هجرية بسبب اقتراب دخول عيد الأضحى المبارك واتجاه الكثير من المصريين إلى أسواق المواشي لشراء الأضحية والتعرف على أسعار الأضاحي في مصر 2023 لمعرفة الميزانية التي قد يحتاجها لشراء الأضحية باختلاف نوعها ووزنها وعمرها وهل هي أضحية بلدي أم أضحية مستوردة.

أسعار الأضاحي في مصر 2023

تختلف أسعار الأضاحي باختلاف نوع الأضحية التي سوف يتم ذبحها في العيد الأضحى وفيما يلي بعض أهم الأسعار التي سجلتها الأضاحي في أسعار الأضاحي في مصر 2023:

بلغ سعر الخروف من 3000 جنيه مصري وحتى 6000 جنيه مصري على حسب اختلاف وزنه.

بينما بلغ سعر الكيلو الواحد من لحوم العجل نحو 70 جنيه مما يجعل سعر العجل يتراوح ما بين 20,000 جنيه وحتى 32,000 جنيه مصري.

وبلغ سعر الخروف البرقي 2023 للكيلو الواحد نحو 90 جنيه مصري.

بينما بلغ سعر كيلو اللحم الضاني من نوع أسواني ما بين 65 جنيه وحتى 70 جنيه للكيلو الواحد.

ومن ضمن أسعار الأضاحي في مصر 2023 هو سعر كيلو اللحم الضاني نوع فلاحي والذي وصل إلى نحو 75 جنيه مصري للكيلو الواحد.

بينما وصلت أسعار كيلو اللحم الضاني من نوع صعيدي إلى نحو 80 جنيه مصري للكيلو الواحد.

واختلفت أسعار العجول المخصصة للأضاحي في مصر حيث وصل سعر العجل المستورد إلى نحو 25,000 جنيه مصري.

بينما وصل سعر العجل البلدي الذي يتم ذبحه لأضحية عيد الأضحى إلى نحو 40,000 جنيه مصري.

ووصل سعر الخروف في مصر إلى نحو 7000 جنيه بسبب اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2023.

وبلغ سعر لحم الذكر من كيلو الشمبري البقري إلى نحو 75 جنيه مصري للكيلو الواحد.

بينما بلغ كيلو الشمبري البقري من الإناث التي يتم ذبحها للأضحية إلى نحو 70 جنيه مصري للكيلو الواحد.

يؤثر وزن العجل أو الخراف أو الجاموس أو غيرها من أنواع الأضاحي على السعر النهائي للأضحية في مصر.

أسعار أضحية العيد 2023 في مصر

بعد انتهاء شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر يبدأ الكثير من الأشخاص بالتجهيز لأضحية عيد الأضحى عبر التعرف على أسعار الأضاحي في مصر 2023 والتي تواجه ارتفاع كبير ضمن الارتفاع الذي تعرضت له كافة السلع الغذائية والاستهلاكية داخل جمهورية مصر العربية في بداية عام 2023.

وألتزم الكثير من المصريون باتباع الهدي النبوي في الأضحية تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى حيث يتم ذبح الأضحية للإقبال على الله واتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث حث المسلمين على المواظبة على ذبح الأضحية وعرفهم على الفضل الكبير والبركة التي تحل عليهم بسببها وذبح الأضحية من السنن المستحبة لإدخال الفرحة إلى الفقراء والتي تكون مناسبة مرة واحدة في السنة.

سعر الخروف في مصر اليوم 2023

تواجه أسعار الخرفان في مصر ارتفاع كبير في الأسعار مثل غيرها من أنواع اللحوم والسلع الغذائية المختلفة، ويؤثر اقتراب عيد الأضحى على أسعار الخرفان والتي وصلت إلى الأسعار التالية:

يتراوح سعر الخروف في مصر في سنة 2023 ما بين 4000 جنيه إلى 6000 جنيه إذا كان وزنه ما بين 50 كيلو إلى 100 كيلو الخروف الواحد

ووصل سعر كيلو اللحم الضأني القائم اليوم في عام 2023 في مصر إلى 60 جنيه للكيلو الواحد.

أما بالنسبة لسعر الكيلو القائم من الخروف في مصر 2023 فيتراوح ما بين 60 إلى 66 جنيه للكيلو الواحد.

أسعار المواشي في مصر 2023 اليوم

صرح الكثير من تجار المواشي إلى أن سبب زيادة أسعار الأضاحي في مصر 2023 يعود إلى الزيادة الكبيرة التي واجهتها الأعلاف الخاصة بهم في الأسعار حيث سبب ذلك أزمة كبيرة على سوق المواشي أدت إلى ركوده بسبب ارتفاع الأسعار الكبير والسريع الذي بدأ منذ بداية عام 2023 ويحاول الكثير من التجار توفير أسعار مناسبة للذين يرغبون في شراء أضاحي ويتم تغير أسعار المواشي بشكل يومي أو أسبوعي وفيما يلي بعض أهم الأسعار التي أعلنتها وزارة الزراعة المصرية للمواشي وهي كالتالي:

وصل سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم في عام 2023 إلى من 60 إلى 62 جنيه للكيلو الواحد.

أما سعر كيلو واحد من البقري الخليط القائم فقد وصل إلى 60 جنيه مصري.

وبالنسبة لسعر كيلو البقر المستورد المجنس القائم فقد وصل إلى 58 جنيه مصري للكيلو الواحد.

ووصلت أسعار الأضاحي الجاموس إلى 55 جنيه للكيلو الواحد من قائم عجل الكندوز الجاموس.

أما سعر الأضحية في عام 2023 من الماعز فقد وصل كيلو الماعز القائم من نوع البرقي إلى 60 جنيه.

أما سعر الكيلو الواحد من قائم المعز الصعيدي فقد وصل إلى 65 جنيه.

وبالنسبة لسعر كيلو القائم البحري فقد وصل في الوقت الحالي إلى 70 جنيه للكيلو الواحد.

ويبلغ سعر الجديان اليوم في السوق المصري 2023 في الوقت الحالي حوالي 2000 جنيه أو أكثر على حسب وزنه.

أسعار الأضاحي المتنوعة في مصر 2023

تتنوع أسعار الأضاحي في مصر 2023 على حسب تنوع نوع الأضحية وشهد الارتفاع في سوق المواشي على الأسعار ارتفاع في كافة أنواع المواشي من الجمال والعجول والخرفان والماعز والجدي والجاموس وغيرها من المواشي التي يتم الاستفادة من لحمها والتضحية بها في عيد الأضحى المبارك وترجع أسباب اختلاف الأسعار إلى اختلاف وزن ونوع كل ماشية.

وصل سعر الجمل الحي بالنسبة لأسعار الأضحية الجملي إلى 16,000 جنيه مصري.

وبالنسبة لأسعار الجمل السوداني فإنه يعتبر أغلى من أسعار الجمل الإثيوبي أو الصومالي.

وتختلف أسعار الأضاحي من الجمال على اختلاف الحجم والوزن ونوع الجمل وعمره.

أما بالنسبة لسعر كيلو العجول من نوع كندوز قائم فقد وصل اليوم 2023 في مصر إلى 55 جنيه للكيلو الواحد.

وبذلك نكون قد تعرفنا على أسعار الأضاحي في مصر 2023 بالإضافة إلى التعرف على أسعار المواشي بمختلف أنواعها والتعرف على أسباب تغير الأسعار في الوقت الحالي وقد تواجه أسعار اللحوم ارتفاع في الأيام القادمة حيث يزداد ارتفاع الأسعار باقتراب أيام العيد ثم يبدأ في الانخفاض بعدها بفترة قصيرة.