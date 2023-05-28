إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال شرق طولكرم

تعرضت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأحد 28-5-2023، لإطلاق نار في قرية بلعا شرق طولكرم بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر صحفية: "إن إطلاق نار وقع تجاه قوات الاحتلال من مركبة مسرعة أثناء انسحابها من دوار بلعا شرق طولكرم، دون أن يبلغ عن إصابات".

وكانت اندلعت في وقت سابق مواجهات بين قوات الاحتلال وعدد من الشبان على مفترق بلدة بلعا شرق طولكرم.

جدير ذكره أنه بشكل يومي يقوم مقاومون من سرايا القدس- كتيبة طولكرم بعمليات إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال التي تحاول اقتحام المدينة ومخيمها، بالإضافة لاستهداف الحواجز التابعة للاحتلال والمحيطة بالمدينة.