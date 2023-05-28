إصابتان برصاص جيش الاحتلال قرب قرية المغير شمال رام الله

أصيب شابان فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأحد 28-5-2023، قرب قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة شابين برصاص جيش الاحتلال على الطريق الرئيسي المحاذي لقرية المغير شمال شرق رام الله، وتم نقلهم بسيارة إسعاف فلسطينية للعلاج.

وبدورها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية: "إصابة متوسطة برصاص الاحتلال الحي في الفخذ والصدر وأخرى طفيفة في الفخذ وصلتا إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله من قرية المغير".

وذكرت المصادر، بأن قوات الاحتلال أصابت شابًا في الكتف والفخذ قرب قرية المغير بعد أن اشتبهت بمحاولته زرع عبوة ناسفة وكما اعتقلته مصابًا دون معرفة حالته الصحية.

وكانت زعمت منظمة "إنقاذ بلا حدود الإسرائيلية": "إصابة شاب فلسطيني برصاص الجيش "الإسرائيلي" أثناء اعتقاله على "شارع 458" قرب قرية المغير شمال شرق رام الله، بدعوى الاشتباه بمحاولته زرع عبوة ناسفة".