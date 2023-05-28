بالصور شاهد| تركيا تحتفل بفوز رجب طيب أردوغان رئيساً

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شاهد| تركيا تحتفل بفوز رجب طيب أردوغان رئيساً
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:09 م
28 مايو 2023
شاهد| تركيا تحتفل بفوز رجب طيب أردوغان رئيساً
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