لافروف: تزويد الغرب أوكرانيا بطائرة أف 16 "لعب بالنار"

أكد وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الأحد 28-5-2023، أن الغرب "يلعب بالنار" بشأن تزويد أوكرانيا بطائرات "أف-16".

وقال لافروف في مقابلة مع التلفزيون الروسي، نُشر جزء منها على شبكات التواصل الاجتماعي: "إنه لعب بالنار.. لا شكّ في ذلك".

وأضاف "إنه تصعيد غير مقبول تقوده واشنطن ولندن والدول الدائرة في فلكهما داخل الاتحاد الأوروبي التي تريد "إضعاف روسيا"، بحسب لافروف.

وأضاف لافروف: "هذا تصعيد غير مقبول، أعتقد أنه لا يزال هناك أناس في الغرب يفهمون ذلك، لكن كل شيء تمليه واشنطن ولندن على حلفائها داخل الاتحاد الأوروبي".

وكانت واشنطن أعربت مؤخرًا عن استعدادها للسماح لدول أخرى بتزويد كييف بمقاتلات "إف-16" التي تطالب بها.

وأشار لافروف سابقا، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن تصريحات رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، بأن كييف لن تستعيد المناطق المفقودة مستقبلا، خطوة للأمام لفهم التطورات في الواقع.