موعد تسليم الشهادات المدرسية في مدارس الأونروا 2023- من أكثر المواضيع التي يتم السؤال عنها خلال الآونة الحالية حيث يتقدم طلبة قطاع غزة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بعد عام دراسي صعب، تخلله العدوان الصهيوني على قطاع غزة خلال معركة ثأر الأحرار، لذا يبحث الأهالي عن موعد تسليم الشهادات المدرسية في مدارس الأونروا 2023.

موعد تسليم الشهادات المدرسية في مدارس الأونروا 2023

ونشرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2023 جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي (2022-2022)

وبدأت امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2023 في الأونروا بتاريخ (24/5/2023 فيما ستنتهي بتاريخ 31/5/2023)، حيث من المقرر أن تبدأ الاجازة الرسمية في مدارس الأونروا ستبدأ بتاريخ 1/6/2023.

من المقرر أن تسلم وكالة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، شهادات نهاية العام الدراسي لعام 2022-2023 وفقاً لإعلانها الرسمي حول إنهاء العام الدراسي وموعد تسليم الشهادات المدرسية 2023 في الخامس من يونيو المقبل.





قرار بموعد الامتحانات

وفي وقت سابق، أعلن رئيس برنامج التربية والتعليم بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بغزة فريد أبو عاذرة، عن موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2022- 2023، التي يجريها الطلبة الوقت الحالي.

وأوضح أن امتحانات نهاية العام من الصف الخامس حتى التاسع تبدأ بتاريخ 24 مايو 2023، وتنتهي بتاريخ 31 مايو 2023، مشيرًا إلى أن إجازة نهاية العام تبدأ بتاريخ 1 يونيو 2023.