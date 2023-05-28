الجيش السوداني و"الدعم السريع" يعلنان استعدادهما لتمديد الهدنة

أعلن الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، مساء اليوم الأحد، استعدادهما لتمديد "اتفاق جدة" لوقف إطلاق النار في السودان، والذي ينتهي مساء غدٍ الاثنين.

وكان الاتفاق بين الطرفين ساهم في تحقيق بعض الهدوء في المواجهات التي اندلعت بينهما قبل 6 أسابيع.

وبدوره، قال الجيش السوداني، في بيان له: "يبحث إمكانية الموافقة على تمديد اتفاقية وقف إطلاق النار التي تنتهي مساء غد"، مؤكداً "التزامه باتفاقية وقف إطلاق النار الإنسانية الموقّعة في جدة السبت الماضي".

وومن جانبها، أبدت قوات "الدعم السريع"، في بيان لها اليوم، استعدادها الكامل لمواصلة المباحثات "ومناقشة إمكانية التوصل لتجديد اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية".

وقالت قوات الدعم السريع:" إنها تواصل مراقبة الهدنة "لاختبار مدى جدية والتزام الطرف الآخر للمضي في تجديد الاتفاق من عدمه".

وكان دعا بيان مشترك بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية في وقت سابق، إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في السودان.

وقال البيان: "التمديد سيسهل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني، وفي ظل عدم وجود اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار الحالي، يظل من واجب الطرفين التقيد بالتزامهما بموجب وقف إطلاق النار القصير الأمد وإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان".

جدير ذكره أنه شهدت العاصمة السودانية الخرطوم بعض الهدوء في ظل هدنة تستمر 7 أيام (وتنتهي غداً الاثنين) غير أنها لم تقدّم بعد المساعدات الإنسانية المنتظرة لملايين المحاصرين في العاصمة.