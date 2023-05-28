تركيا تنتخب رجب طيب أردوغان رئيسًا

انتهت عملية التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا عند الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد 28/5/2023، بعد انطلاقها الساعة الثامنة صباحا.

وتنافس في جولة الإعادة كل من مرشح تحالف الجمهور، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو.

وبموجب القوانين التركية، يُحظر حتى الساعة السادسة من مساء يوم التصويت نشر الأخبار والتوقعات والتعليقات الخاصة بالانتخابات ونتائجها، ويتم السماح بنشر الأخبار والبلاغات الصادرة عن الهيئة العليا للانتخابات فقط بين الساعة السادسة والتاسعة مساء.

وفي 14 أيار/ مايو الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية كل من أردوغان، وقليجدار أوغلو، ومرشح "تحالف أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وقليجدار أوغلو في 28 أيار/ مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات. وحصل أردوغان على 49.52 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما نال قليجدار أوغلو 44.88 بالمئة، وسنان أوغان 5.17 بالمئة، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات في تركيا.