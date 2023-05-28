السيسي يستقبل رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 28-5-2023، رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم في العاصمة المصرية القاهرة.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان المشهد السياسي العراقي، وأبرز تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك بمشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، وسفير العراق لدى القاهرة أحمد الدليمي.

وشدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال استقباله للحكيم في مصر، على عمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على تعزيزها والنهوض بها إلى أرحب الآفاق.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، على الاعتزاز بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والعراق على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار العراق، ودعم جهوده لتحقيق النهضة والتنمية والتقدم.

وثمنّ فهمي دور عمار الحكيم، في الحفاظ على الاستقرار والتوازن في العراق.

وبدوره، أعرب رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم، عن تقديره لقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأثنى الحكيم على الدور الذي ضلعت به مصر كركيزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بالمنطقة الإسلامية والعربية ككل.

وأكد على أن العراق يتطلع لمواصلة تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط الدولتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة.

كما أعرب الحكيم عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم العراق، وحرص بلاده على الاستفادة من الخبرات التنموية المصرية في كافة المجالات.