بعد 3 أيام... إنقاذ قطة علقت بأنبوب صرف مياه المطر في لبنان

تمكن منقذون في بيروت، أول أمس الجمعة، من سحب قطة صغيرة علقت لمدة 3 أيام في أنابيب لصرف مياه المطر على سطح أحد المباني في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت ماجي شعراوي، نائبة رئيس جمعية حيوانات لبنان: "إنه في اليومين الماضيين علقت قطة صغيرة في فتحة بالبناية بعد أن أنجبتها أمها على سطح البناية، مشيرة إلى أن السيدة صاحبة المبنى، لم تكن ترغب بالاعتناء بالقطط".

وأضافت شعراوي: "صاحبة المبنى حاولت أخذ القطط، فخافت القطة الصغيرة وهربت باتجاه البالوعة حيث علقت في أنابيب الصرف، منوهة إلى أنها قضت 3 أيام وهي تحاول إنقاذها".

جدير ذكره أنه يُعتقد بأن القطة التي تم إنقاذها ولدت حديثا وتسبب علوقها في في أنبوب مياه صرف الأمطار في تجمع رجال الإنقاذ المتطوعين وبعض المارة إضافة إلى بعض السياسيين ومسؤولي الحي الكائن في بيروت.