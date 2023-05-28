أحدث إشارة لتردد قناة الفجر الجزائرية 2023

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023، تزايد البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحرك بحث غوغل عن تردد قناة الفجر الجزائرية 2023، حيث تعتبر قناة الفجر الجزائرية واحدة من أشهر القنوات في الجزائر والوطن العربي، وتتميز القناة بتقديم عدد من المسلسلات التركية المعروفة، والتي منها مسلسل قيامة عثمان، وما يميز القناة حقًا أنها تقوم بعرض محتواها بشكل متواصل دون انقطاع وبأعلى جودة ودون أي تشويش، حيث صورة وصوت بأعلى جودة له.

أحدث تردد لقناة الفجر الجزائرية 2023

وتحظى قناة الفجر باهتمام واسع في العالم العربي، نظراً لما تقدمه من محتوى، يتضمن عدد من المسلسلات التركية المعروفة، والتي منها مسلسل قيامة عثمان، وما يميز القناة حقًا أنها تقوم بعرض محتواها بشكل متواصل دون انقطاع وبأعلى جودة ودون أي تشويش، حيث صورة وصوت بأعلى جودة له.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2023

تردد القناة على النايل سات

تردد القناة هو 12034.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

اتجاه الاستقطاب: الاتجاه الأفقي.

تردد القناة على عرب سات

تردد القناة هو 10865.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اتجاه الاستقطاب: الاتجاه الأفق