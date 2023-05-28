"جودة البيئة" تُحذّر من تنفيذ مخططات الاحتلال بالتخلص من النفايات في أراض فلسطينية

أكّدت سلطة جودة البيئة، اليوم الأحد 28/5/2023، أنّها ستعمل على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في المحافل والمحاكم الدولية، للتصدي لمخططات الاحتلال الهادفة إلى إقامة 33 موقعًا للتخلص من النفايات.

وحذّرت سلطة جودة البيئة في بيان، حكومة الاحتلال من تنفيذ مخططاتها الخطيرة التي تهدد حياة المواطنين، داعية المؤسسات الوطنية والدولية إلى القيام بواجباتها للتصدي لتلك المخططات، ومنع الاحتلال من تنفيذ مخططاته التدميرية على الأرض الفلسطينية.

وقالت: "إننا نتابع الأخبار الواردة في الصحف الإسرائيلية والمتعلقة بنيّة وزير المالية سموتريتش ووزيرة البيئة عيديت في الحكومة اليمينية المتطرفة في دولة الاحتلال، تقديم مقترح لإقامة 33 موقعًا للتخلص من النفايات وحرقها في أراضي دولة فلسطين".

وأضافت أنّ هذا المقترح يأتي في سياق سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاتها لتدمير الأرض الفلسطينية ومقدراتها الطبيعية، والسعي إلى تحويلها لمكب للنفايات والمواد الكيماوية الخطرة الإسرائيلية، والإمعان والإصرار على زيادة معاناة الشعب الفلسطيني، من خلال العمل المقصود الذي تقوم به في تلويث المياه والهواء والتربة وتدمير البيئة الطبيعية، ودفع المواطنين الفلسطينيين إلى ترك بيوتهم وأراضيهم، الأمر الذي يسهل سيطرتها على الأرض الفلسطينية.

وأشارت "جودة البيئة" إلى أن هذا المقترح يتوافق مع المقترح السابق الذي قدمه عضو الكنيست المتطرف عن حزب الليكود المدعو داني دانون للكنيست، والذي يتضمن تعديل القانون الإسرائيلي الخاص بالمتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية والمواقع الوطنية والمواقع التذكارية وجعله ساريا في الأراضي الفلسطينية.

وشدّدت على أنّ ما تقوم به حكومة دولة الاحتلال يشكل خرقًا واضحًا لأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقية جنيف، إضافة إلى المخالفة القانونية الجسيمة لأحكام الاتفاقيات الدولية البيئية، خاصة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، واتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، واتفاقية روتردام بشأن إجراءات الموافقة المسبقة عن بعد للمواد الكيميائية الخطرة ومبيدات الآفات الزراعية.