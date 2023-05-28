الهيئة العامة لـ"تشجيع الاستثمار" تعلن موعد بدء التسجيل للمشاريع الصغيرة

أعلنت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اليوم الأحد، عن موعد بدء التسجيل لتمويل المشاريع الصغيرة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه سيتم فتح باب استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة بنظام القرض الحسن ابتداء من يوم الخميس 1/06/2023.

وأشارت إلى أن المشاريع تشمل القطاعات الزراعية، الصناعية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، والقطاع الصحي.

وطالبت الهيئة الراغبين بالاستفادة من قرض التمويل زيارة الموقع الالكتروني http://www.ipa.ps للاطلاع على الشروط الخاصة بالمشاريع والأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم المشروع.