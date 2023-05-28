انتهاء التصويت بجولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التركية.. وبدء فرز الأصوات

انتهت عملية التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا عند الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد28/5/2023م، بعد انطلاقها الساعة الثامنة صباحا.

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار عقب اغلاق مراكز الاقتراع:" لم تصلنا حتى الآن أي أنباء عن سلبيات أثرت على عمليات التصويت".

بدوره، قال الرئيس أردوغان عبر تويتر: أدعو الجميع إلى مراقبة صناديق الاقتراع حتى إعلان النتائج، حان الوقت الآن لحماية إرادة أمتنا حتى اللحظة الأخيرة

وفتحت مراكز الاقتراع في أنحاء تركيا أبوابها صباح اليوم الأحد لإجراء جولة ثانية حاسمة من الانتخابات الرئاسية التي ستقرّر من هو الرئيس المقبل. وبدأ الناخبون الأتراك عملية التصويت التي تستمر حتى الساعة الخامسة في جميع الولايات التركية وفي المعابر الحدودية والمطارات.

ويتنافس في هذه الجولة الثانية كل من المرشح عن تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب إردوغان، والمرشح عن تحالف الشعب زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو.

ويحقّ لأكثر من 64 مليون تركي التصويت في ما يقرب من 192 ألف مركز اقتراع. ويشمل العدد أكثر من 6 ملايين مارسوا هذا الحق للمرة الأولى يوم 14 أيار/مايو. وهناك 3.4 ملايين ناخب في الخارج صوّتوا في الفترة من 20 إلى 24 أيار/مايو.

وتسجّل تركيا نسبة مشاركة مرتفعة في الانتخابات بشكل عام. وفي الدورة الأولى، وصلت نسبة الإقبال الإجمالية إلى 87.04%، إذ بلغت 88.9% داخل تركيا و49.4% في الخارج. ويتوقع مراقبون أن تكون نسبة المشاركة في جولة الإعادة اليوم مرتفعة أيضاً.