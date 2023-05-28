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وستقام مباراة برشلونة و ريال مايوركا على أرضية ملعب سبوتيفاي كامب نو، عن الساعة الـ8:00م بتوقيت مكة المكرمة وكذلك القدس الشريف، ضمن مباريات الأسبوع الـ37 من الدوري الاسباني الممتاز2023، لهذا سنضع لكم متابعين الكرام هذه المقالة للحديث عن رابط مشاهدة مباراة برشلونة و ريال مايوركا وذلك تماشياً مع عمليات البحث التي تجرى ولا تزال تجري عن رابط مشاهدة مباراة برشلونة و ريال مايوركا في الدوري الاسباني الممتاز.

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وفي مقالنا الذي حمل عنوان بث مباشر الان مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري يلا شوت، ستكون مشاهدة مباراة برشلونة و ريال مايوركا في الدوري الاسباني مساء اليوم الأحد 28/5/2023م، تحت قيادة الحكم: فيغويروا فاسكيز، وكذلك حكم فار: ميجيل أنخيل أورتيز ارياس، علماً أن مباراة برشلونة و ريال مايوركا في الدوري الاسباني هي المباراة الثانية بين برشلونة و ريال مايوركا الدوري الاسباني اذ انتهت المباراة الأولي بفوز برشلونة بنتيجة هدف دون مقابل في مرحلة الذهاب.

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وبحسب وسائل اعلام اسبانية فمن المتوقع أن يدخل برشلونة في مباراته أمام ريال مايوركا في التشكيل التالي الذي سنرفقه لكم ضمن مقالنا الذي حمل عنوان ...، في حراسة المرمى: تير شتيجن، أما الدفاع: جوردي ألبا، كريستينسين، ألونسو، بالدي، وخط الوسط: جافي، بوسكيتش، دي يونج، والهجوم: ديمبيلي، ليفاندوفسكي، رافينيا. في مقالنا بث مباشر الان مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري يلا شوت.

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