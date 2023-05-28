الانتخابات التركية.. الجولة الثانية تجري بهدوء وتشهد إقبالا كبيرا

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الأحد، إن انتخابات الجولة الرئاسية الثانية تجري بهدوء.

جاء ذلك في تصريح له عقب الإدلاء بصوته في انتخابات الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، التي انطلقت في وقت سابق من اليوم على الطرف الآسيوي من مدينة إسطنبول.

وأفاد شنطوب في تصريحه أنه بحسب ما شاهده في المركز الانتخابي أو بحسب المعلومات التي وصلته من بقية المدن، فإن الانتخابات تجري بسكينة وهدوء، وأسرع من الجولة السابقة للانتخابات.

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في تصريح مصور إنه تم تعيين 600 ألف و251 عنصرا أمنيا لضمان الأمن في الانتخابات، مضيفا أن التنسيق مستمر لضمان سلامة مناطق صناديق الاقتراع.

وأعلن صويلو -أثناء توجهه للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية- حظر حمل الأسلحة خارج قوات إنفاذ القانون.

أكدت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أن العملية الانتخابية تسير بدون مشاكل، وأن هناك إقبالا كبيرا على جولة الإعادة.

وقال رئيس الهيئة أحمد ينار إنهم يفكرون في رفع الحظر عن نشر النتائج في ساعة مبكرة عقب إغلاق الصناديق، مضيفا أن الهيئة ستعقد اجتماعا عقب إغلاق الصناديق، وستحدد موعد رفع الحظر عن نشر نتائج الانتخابات.