الاحتلال ينصب حواجز عسكرية ويحتجز عشرات المركبات قرب بلدة عرابة

أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، نصبت اليوم الأحد، حاجزا عسكريا على مدخل بلدة عرابة، وآخر على مفترق قرية كفيرت وأعاقت تحركات المواطنين على حاجز دوتان وكثفت من تواجدها جنوب جنين.

وأوضحت المصادر بأن جنود الاحتلال أوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها ودققوا في بطاقات راكبيها عند حاجز عسكري طيار تم نصبه عند مدخل بلدة عرابة، واحتجزت عشرات المركبات الخارجة من البلدة، وآخر نصبته عند مدخل قرية كفيرت فيما أعاق جنود الاحتلال المتمنركزون على حاجز دوتان المقام فوق أراضي بلدة يعبد تحركات المواطنين، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري ونصب الحواجز في محيط بلدة يعبد وقراها.