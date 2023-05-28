كتيبة جنين تعلن استهدافها مستوطنتي "جانير ودوثان" بوابل من الرصاص

أعلنت مجموعات الشهيد القائد الكبير طارق عز الدين في سرايا القدس - كتيبة جنين، ظهر اليوم الأحد28/5/2023م، مسؤوليتها استهداف مستوطنة "جانير" شمال مدينة جنين ومستوطنة "دوثان" جنوب المدينة بوابل من الرصاص.

وقالت الكتيبة في بلاغ عسكري :" بعون الله وقوته تمكنت مجموعات الشهيد القائد الكبير طارق عز الدين في سرايا القدس - كتيبة جنين، ظهر اليوم الأحد من استهداف مستوطنة "جانير" شمال مدينة جنين ومستوطنة "دوثان" جنوب المدينة، بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص".

وأكدت السرايا تحقيق إصابات في صفوف الجنود والمستوطنين، لافتة إلى أن مجاهديها تمكنوا من الانسحاب من المكان بسلام.