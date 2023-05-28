"أردوغان" يدعو الأتراك الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وعدم التراخي

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت28/5/2023م، المواطنين الأتراك ألا يتراخوا وأن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات

وقال أردوغان في تصريحات صحفية عقب بدء جولة ثانية حاسمة من الانتخابات الرئاسية:" إن عملية التصويت ستنتهي بشكل سريع وسلس"، مشيراً إلى أن المشاركة في الانتخابات تجاوزت في الجولة الأولى الـ90%.

وشدد أردوغان على أن "عملية الاقتراع ستنتهي بسرعة، لأن مرشحين اثنين يتنافسان فيها ولا توجد أحزاب متنافسة"، معتبراً الانتخابات "مؤشر مهم بالنسبة لديمقراطية تركيا".

وفتحت مراكز الاقتراع في أنحاء تركيا أبوابها صباح اليوم الأحد لإجراء جولة ثانية حاسمة من الانتخابات الرئاسية التي ستقرّر من هو الرئيس المقبل. وبدأ الناخبون الأتراك عملية التصويت التي تستمر حتى الساعة الخامسة في جميع الولايات التركية وفي المعابر الحدودية والمطارات.

ويتنافس في هذه الجولة الثانية كل من المرشح عن تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب إردوغان، والمرشح عن تحالف الشعب زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو.

ويحقّ لأكثر من 64 مليون تركي التصويت في ما يقرب من 192 ألف مركز اقتراع. ويشمل العدد أكثر من 6 ملايين مارسوا هذا الحق للمرة الأولى يوم 14 أيار/مايو. وهناك 3.4 ملايين ناخب في الخارج صوّتوا في الفترة من 20 إلى 24 أيار/مايو.

وتسجّل تركيا نسبة مشاركة مرتفعة في الانتخابات بشكل عام. وفي الدورة الأولى، وصلت نسبة الإقبال الإجمالية إلى 87.04%، إذ بلغت 88.9% داخل تركيا و49.4% في الخارج. ويتوقع مراقبون أن تكون نسبة المشاركة في جولة الإعادة اليوم مرتفعة أيضاً.