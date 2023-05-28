ارتفاع أســعار الأضاحي في قطاع غزة العام الحالي 2023 مقارنة بالعام الماضي

02:47 م 28 مايو 2023
ارتفاع أســعار الأضاحي في قطاع غزة العام الحالي 2023 مقارنة بالعام الماضي.

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