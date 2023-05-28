نماذج اختبارات مادة اللغة العربية للثانوية العامة توجيهي فلسطين 2023

نماذج اختبار مادة اللغة العربية للثانوية العامة توجيهي في فلسطين 2023، يبحث الالاف من طلبة وطالبات الثانوية العامة في فلسطين في هذه الاوقات عن نماذج اختبار اللغة العربية للثانوية العامة، حتى يتمكنوا من الاطلاع عليها قبيل موعد امتحانات الثانوية العامة 2023، والتعرف على نمط اسئلة امتحان اللغة العربية للمرحلة الثانوية.

نماذج اختبار اللغة العربية ثانوية عامة 2023

ويسعى فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" لجمع أكبر قدر من نماذج اختبارات الثانوية العامة توجيهي فلسطين 2023، حتى يتمكن متابعينا من الحصول على هذه النماذج بكل سهولة ويسر، وفي وقت قصير، وفي هذه المقالة يضع بين ايديكم مجموعة من نماذج اختبارات اللغة العربية للمرحلة الثانوية العامة 2023.

وتعتبر مادة اللغة العربية من المواد الأساسية، التي يتم احتسابها في المجموع الكلي بشهادة الثانوية العامة في فلسطين، وتستوجب على طالب الثانوية العامة أن يحصل على علامة النجاح التي تحددها الوزارة، من أجل اجتياز هذه المرحلة، ولذلك ننصح متابعينا من الطلاب في الثانوية العامة، للاطلاع على مجموعة النماذج السابقة لاختبار اللغة العربية، والتعرف على نمط الاسئلة التي تحتويها هذه النماذج، لتكون مألوفة بالنسبة لهم عند الذهاب الى جلسة امتحان اللغة العربية.

موعد امتحانات الثانوية العامة في فلسطين 2023

ومن المقرر أن تبدأ الدورة الأولى من امتحانات توجيهي 2023 في فلسطين يوم الأربعاء الموافق للسابع من يونيو، فيما ستنطلق الدورة الثانية يوم الثلاثاء الموافق للحادي عشر من يوليو من نفس العام.

وتشمل الامتحانات كافة الفروع، بما في ذلك الفرعين العلمي والأدبي، فرع الريادة والأعمال، الفرع الشرعي، الفرع الزراعي، والفرع الصناعي.

نشرة الحذف من منهاج الثانوية العامة 2023





و أعلنت وزارة التربية والتعليم في فلسطين عن جدول امتحانات الثانوية العامة التوجيهي للعام 2023.

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موعد اعلان نتائج الثانوية العامة 2023 في فلسطين

ويعد اعلان نتائج الثانوية العامة من أهم الأحداث التعليمية في فلسطين، حيث سيتم الإعلان الرسمي عن نتائج الدورة الأولى يوم السبت الموافق للثالث والعشرين من شهر يوليو 2023، وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة الثانية في وقت لاحق.

نماذج اختبار اللغة العربية لمرحلة الثانوية العامة 2023





















