بالصور مهجة القدس ومركز حنظلة ينظمان وقفة دعم وإسناد للأسير وليد دقة

نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى ومركز حنظلة للأسرى والمحررين، اليوم الأحد28/5/2023م، وقفة دعم وإسناد للأسير القائد المفكر المريض وليد دقة الذي يواجه سياسة الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال الصهيوني.

وقال أ. أحمد المدلل عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: "إن ما يحصل داخل السجون الصهيونية من جريمة الإهمال الطبي للأسرى الأبطال، يتطلب منا الاستمرار في هذه الفعاليات المساندة والداعمة لهم، وإن ما يحدث للأسير المفكر وليد دقة المصاب بمرض السرطان في النخاع الشوكي، يدل دلالة واضحة على أن الاحتلال يمارس جريمة الإهمال الطبي بحق أسرانا الأبطال، ضاربًا كافة القوانين والأعراف الدولية".

وأشار المدلل أن استمرار الاحتلال في هذه السياسات التي تتعمد بالضرر بالأسرى وهناك تكريس من قبل هذه الحكومة المتطرفة لقتل الأسير وليد دقة، الذي يعاني من مرض سرطان النخاع الشوكي ثم انتقل إلى سرطان النخاع العظمي ثم تفشي إلى كل جسده حتى وصل الرئتين وتم قطع جزء من رئته اليمني واليوم يعيش الموت البطيء على يد هذه الحكومة المتطرفة الصهيونية التي تريد أن تقتل كل أسرانا داخل السجون الصهيونية.

وأضاف المدلل طالما هناك أسرى داخل السجون الصهيونية فإن معركتنا مفتوحة مع هذا الاحتلال، وسيفنا سيضل مشرعًا في وجه هذا الاحتلال حتى تحرير كل الأسرى داخل السجون الصهيونية، مؤكدًا أن الواجب الشرعي يقضي علينا أن نهب جميعًا من كل مكان في العالم أن نعلي صوت الأسرى وهذا الأنين الموجع حتى نؤكد أن قضية الأسرى هي قضية الكل الفلسطيني.

وطالب المدلل الكل الفلسطيني بالالتفاف حول قضية الأسرى، وكافة الفصائل بوضع خطة من أجل أن تكون هناك عملية تبادل مشرفة نحرر بها أسرانا من داخل السجون الصهيونية، داعيًا المفوضية السامية ومنظمة الصحة العالمية وكل المؤسسات الدولية التحرك الفوري والعاجل على كل المستويات لإنقاذ الأسير المفكر وليد دقة، وكافة أسرانا داخل السجون الصهيونية، والوقوف خلفهم كالجدار المنيع في معركتهم ضد هذا العدو الصهيوني، واستنفار كافة الطاقات والوسائل للدافع عنهم.

من جانيه قال أ. ماهر مزهر عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين: "نجدد التأكيد على أهمية المشاركة الفاعلة في الحملة التي أطلقها الرفاق في مكتب الشهداء والأسرى والجرحى، والبرنامج الذي تم اعلانه بالتنسيق مع لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية إسنادًا للقائد وليد دقة وكل الأسرى المرضى، مؤكدًا على ضرورة دعم واسناد الخطوات النضالية التي أعلنها أسرى الجبهة الشعبية رفضًا لحملة الاستهداف بحق القائد أحمد سعدات ورفاقه، وما يتعرّض له الأسير دقة من عملية إعدام ممنهجة من السجّان الصهيوني".

وأضاف مزهر إنّ ما يتعرّض له الأسرى الآن خاصّة المرضى من هجمة صهيونية بشعة تستهدف المس بحياتهم، يدق ناقوس الخطر، هذا الخطر يملي علينا التحرّك بكل قوّة لتشكيل حالة وطنية ضاغطة على هذا السجان الصهيوني المجرم، ومن أجل انقاذ حياة أسرانا الأبطال من بين براثن هذه السياسات الاجرامية، وللضغط على المؤسّسات الدوليّة المتواطئة، من خلال انتفاضة شعبية عارمة ضد العدو الصهيوني.

ودعا مزهر كافة الشعوب العربية والأجنبة والشعب الفلسطيني إلى التحرّك العاجل من أجل تشكيل حالة ضغط على المؤسسات الدولية لحثها على التدخّل الجدي للضغط على الاحتلال لإنهاء معاناة الأسير القائد وليد دقة والافراج الفوري عنه، محملًا المؤسسات الدولية وفي المقدمة منها مؤسسات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والصليب الأحمر مسؤولية عدم القيام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسرى من سياسات صهيونية اجرامية، وخصوصًا الأسير القائد والمفكّر وليد دقة.





















