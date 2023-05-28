ارتفاع أســعار الأضاحي في قطاع غزة العام الحالي 2023 ...فما السبب ؟

أكد رئيس نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني مروان الحلو، اليوم الأحد 28 مايو 2023، أن ارتفاعاً طرأ على أسعار الأضاحي بجميع أنواعها في قطاع غزة هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية.

وأوضح الحلو في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ متوسط ارتفاع كيلو لحوم الأضاحي بلغ من 2.5- 3 شواكل، إذ يُباع كيلو لحم العجل هذا العام للمستهلك بـ 32 شيكلاً، مقارنة بـ 29 العام الماضي، بينما يصل كيلو الخروف 5.5 دنانير، مقارنة بـ 4.7 دنانير عن 2022.

وأرجع سبب ارتفاع أسعار الأضاحي من العجول والأغنام إلى الغلاء الفاحش على أسعار الحبوب والأعلاف عالمياً، مضيفا:" الغلاء جاء من البلد المُنتج والمُصدر وليس حكراً أو استغلالاً من التجار أو أصحاب المزارع في قطاع غزة".

وأشار إلى أن قطاع غزة يستهلك في موسم الأضاحي ما يُقارب من 15 ألف رأس عجل، وأكثر من 20 ألفاً من الأغنام، يتم استيرادها من "الجانب الإسرائيلي"، وبعض الدول الأوروبية.

وقال: "تم تشكيل لجنة مختصة لمتابعة أسعار العجول والأغنام في الأسواق ولا توقعات بارتفاع آخر عليها"، مشيراً إلى أنهم لن يسمحوا بأي استغلال للمستهلك.

ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، اشتكى مواطنون من ارتفاع على أسعار لحوم العجول والأغنام، قد يدفع بعضهم إلى العزوف عن الأضحية باعتبار أنها تفوق قدرتهم المالية.

وطبقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد الفلكي العربي، فإن وقفة عرفات لعام 1444هـ ستكون فلكيًا يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023م، ويكون عيد الأضحى المبارك فلكيًا يوم الأربعاء 28 يونيو 2023م.