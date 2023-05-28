من هي زوجة الأمير الأردني هاشم بن الحسين الاميرة فهدة - شاهد حفل زفاف الامير الحسين

من هي زوجة الأمير الأردني هاشم بن الحسين الاميرة فهدة التي شاركت في زفاف الأمير الحسين بن العاهل الأردني عبدالله الثاني ، وعلى محرك جوجل الشهير يواصل ما يقرب الخمسة آلاف شخص من دول عدة في البحث عبره من أجل الوصول إلى الإجابة التي تخص عن تساؤل من هي الأميرة فهدة زوجة الأمير الأردني هاشم بن الحسين وسارع فريق فلسطين اليوم الاخباري في نشر هذه المقالة التي من خلالها تتعرفون على كامل التفاصيل من الألف إلى الياء ويرجى من حضراتكم بعد هذه المقدمة في المواصلة بالمتابعة حتى السطر حيث ارفقنا لكم مقطع فيديو لحفل الزفاف وهو على النحو التالي :

من هي الأميرة فهدة زوجة الأمير الأردني هاشم بن الحسين

وفي هذه الفقرات سوف تتعرفون على جميع تفاصيل الإجابة حول من هي الأميرة فهدة زوجة الأمير هاشم بن الحسين ، حيث تحمل الجنسية السعودية، وتنحدر من أسرة معروفة في المملكة العربية السعودية.

والد الاميرة فهدة

كما ونواصل معكم ، ويعد رجل الأعمال محمد بن إبراهيم أبو نيان صاحب ومدير العديد من الشركات المالية، بالإضافة إلى شركات المقاولات في العاصمة السعودية الرياض، والد الأميرة فهدة زوجة الأمير هاشم بن الحسين .

ونشير لكم إلى اسم جد الاميرة فهدة ، وهو الأمير تركي بن خالد السديري الذي تربطه صلة قرابة بالعائلة الحاكمة في السعودية.

من هو الأمير الأردني هاشم بن الحسين

وبعد ان تعرفتم على تفاصيل المعلومات التي خصصت حول من هي الاميرة فهدة الان سوف تتعرفون على معلومات عن زوجها هاشم بن الحسين وهي من مواليد 10 يونيو 1981 (41 عاما) وهو يعد أصغر الأبناء الذكور للملك الحسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية الراحل من زوجته الملكة نور الحسين وعدد الأبناء 5 اولاد.

ونواصل معكم في تقديم المعلومات التي تخص هذا الموضوع ، فإن الأمير هاشم هو الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني ولقد عين في منصب كبير أمناء الديوان الملكي الهاشمي في 12 يناير 2017 من قِبل الملك عبد الله الثاني خلفاً للأمير رعد بن زيد.

كلي فخر 🤍 الف مبروك للعائلة الهاشمية #نفرح_بالحسين #رجوة_الحسين 💕



من حفل العشاء الذي اقامتة جلالة الملكة رانيا العبدلله بمناسبة زفاف الامير الحسين والانسة رجوه 💕💕 pic.twitter.com/SCeKjhN3pi — Nedaa Shrara (@NedaaShrara) May 23, 2023

كما وتم توليه مهام نائب الملك في عدة مناسبات، ورافق الملك في العديد من المهام الرسمية، وهو الرئيس الفخري للاتحاد الأردني لرياضة الكيك بوكسينغ.

وسوف نشير لكم في هذه الفقرة إلى أسماء اخوة وخوات الأمير الأردني هاشم بين الحسين وهم : هيا بنت الحسين، وإيمان بنت الحسين، وعائشة بنت الحسين، وعالية بنت الحسين.

ونضيف لكم ، راية بنت الحسين، وزين بنت الحسين، وحمزة بن الحسين، وفيصل بن الحسين، وعلي بن الحسين، وعبد الله الثاني بن الحسين .

من هي الأميرة فهدة ويكيبيديا

ولقد وضعنا لكم معلومات في بطاقة تعريفية عن الاميرة فهدة وهي على النحو التالي :

أولا الاسم: فهدة بنت محمد بن إبراهيم أبو نيان

ثانيا: اسم الشهرة: الاميرة فهدة الهاشم

ثالثا: اسم الأم: شريفة السديري

رابعا: اسم الأب، محمد بن إبراهيم أبو نيان

خامسا: اسم الجد، الأمير تركي بن خالد بن أحمد السديري

خامسا: تاريخ الولادة، في عام 1987م

سادسا: العمر 36 سنة

سابعا: محل الولادة، الرياض- المملكة العربية السعودية

ثامنا: اللغات، اللغة العربية الأم، بالإضافة للغة الإنجليزية

تاسعا: الجنسية، سعودية، وأردنية

عاشرًا: الديانة ، مسلمة

الحادية عشرة: الحالة الاجتماعية، متزوجة

الثانية عشرة ، اسم الزوج، الأمير هاشم بن الحسين

الثالثة عشرة، تاريخ الزواج ، 1 يونيو عام 2006 مـ

الرابعة عشرة، عدد الأولاد ، 5 أولاد.

زفاف الأمير الحسين

وقبل يومين ، بثت قناة رؤيا حفل زفاف ولي العهد الأمير حسين والآنسة رجوة آل سيف ، قبل يومين ، وسط مشاركة واسعة من الملوك وشخصيات ورجال عمال عريقة اردنية وسعودية وخليجية وعربية .