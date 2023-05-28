صور خاصة لوكالة" فلسطين اليوم" لبدء تطعيم حجاج قطاع غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:19 م
28 مايو 2023
تطعيم الحجاج.jfif
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

صور خاصة لوكالة" فلسطين اليوم" لبدء تطعيم حجاج قطاع غزة بدء تطعيم حجاج قطاع غزة في المراكز الصحية (16).JPG
بدء تطعيم حجاج قطاع غزة في المراكز الصحية (15).JPG
بدء تطعيم حجاج قطاع غزة في المراكز الصحية (14).JPG
بدء تطعيم حجاج قطاع غزة في المراكز الصحية (13).JPG
بدء تطعيم حجاج قطاع غزة في المراكز الصحية (12).JPG
بدء تطعيم حجاج قطاع غزة في المراكز الصحية (11).JPG
بدء تطعيم حجاج قطاع غزة في المراكز الصحية (10).JPG
بدء تطعيم حجاج قطاع غزة في المراكز الصحية (9).JPG
بدء تطعيم حجاج قطاع غزة في المراكز الصحية (8).JPG
بدء تطعيم حجاج قطاع غزة في المراكز الصحية (7).JPG
بدء تطعيم حجاج قطاع غزة في المراكز الصحية (6).JPG
بدء تطعيم حجاج قطاع غزة في المراكز الصحية (5).JPG
بدء تطعيم حجاج قطاع غزة في المراكز الصحية (4).JPG
بدء تطعيم حجاج قطاع غزة في المراكز الصحية (3).JPG
بدء تطعيم حجاج قطاع غزة في المراكز الصحية (2).JPG
بدء تطعيم حجاج قطاع غزة في المراكز الصحية (1).JPG
تطعيم الحجاج.jfif
 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات