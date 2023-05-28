تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الإثنين
25° - 21°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.63
يورو
3.99
جنيه مصري
0.12
دينار أردني
5.11
جنيه إسترليني
4.58
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
صور خاصة لوكالة" فلسطين اليوم" لبدء تطعيم حجاج قطاع غزة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:19 م
28 مايو 2023
صور خاصة لوكالة" فلسطين اليوم" لبدء تطعيم حجاج قطاع غزة
متعلقات
اليوم : بدء تطعيم حجاج قطاع غزة
09:27 ص
بكر لـ"فلسطين اليوم" ينفى اعتقال أي صياد اليوم من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" شمال قطاع غزة
03:26 م
العمصي لـ "فلسطين اليوم": نسبة الفقر بين عمال قطاع غزة تتجاوز الـ 60% و12 فقدوا حياتهم بالداخل المحتل
10:57 ص
مصادر خاصة لـ"فلسطين اليوم": الاحتلال قرر منع إدخال المنحة القطرية لغزة وجهود العمادي لم تفلح بعد
05:58 م
عاجل