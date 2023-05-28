سعر الخروف والعجل والاضاحي في فلسطين 2023 || اسعار اسعار الاضاحي في غزة والضفة

سعر الخروف والعجل والاضاحي في فلسطين 2023 ، ويواصل فريق فلسطين اليوم الاخباري في نشر سلسلة مقالات عدة نعكف على توزيعها بعد أن نلاحظ قوة في الاهتمام بشكل واسع وكبير من قبل الالاف من المواطنين الذين يهتمون بصورة واسعة في البحث عليها عبر محرك جوجل الشهير كما هو الحال مع هذا الموضوع الهام .

وبعد هذه المقدمة التي نشرح فيها تفاصيل أسعار الخروف والعجل والاضاحي في فلسطين 2023 يتطلب من الجميع في المواصلة في المتابعة حتى نهاية أخر سطر وقبل أن نبدأ في شرحها نشير لكم إلى أننا نقوم بين الحين والآخر في نشر المواضيع ذات الاهتمام العالٍ عند الجمهور الكريم .

سعر الخروف في قطاع غزة 2023

وبعد هذه المقدمة على الفور وضعنا بين ايديكم جميع التفاصيل التي تخص أسعار الاضاحي في قطاع غزة 2023 وهي على النحو التالي :

أولا: في السعر الأول ، إذ يبلغ سـعر كيلو جرام واحد من لحم الخروف: حوالي 40 شيكل عن العام الحالي.

ثانيا: في السعر الثاني ، إذ يبلغ سعر أضحية خروف كامل: في فلسطين حوالي 2500 شيكل.

ثالثا: في السعر الثالث ، إذ يبلغ سـعر كيلو جرام واحد من لحم عجل الأضحية: حوالي 24 شيكل عن العام الحالي.

رابعا: في السعر الرابع، إذ يبلغ سـعر كيلو جرام واحد من لحم بقر الأضحية: حوالي 18 شيكل عن العام الحالي.

خامسا: في السعر الخامس ، إذ يبلغ سعر حصة عجل مع سبعة أشخاص: بسعر يتراوح بين 1800 و 2100 شيكل للعام الحالي.

ونواصل معكم تقديم كامل التفاصيل فيما يتعلق أسعار الاضاحي في قطاع غزة 2023 وفي السعر السادس يبلغ "سـعر كيلو جرام واحد من لحم عجل الأضحية البلجيكي والفرنسي والليموزين": قرابة 21 شيكل عن العام الجاري.

سابعًا: وفي السعر السابع ، إذ يبلغ سـعر كيلو جرام واحد من لحم عجل الأضحية “البرازيلي والمصري (البرامو)”:البرامو”: حوالي 17 شيكل عن العام الجاري.

ثامنا: وفي السعر الثامن ، إذ يبلغ سـعر كيلو جرام واحد من لحم عجل الأضحية “السمنتال والمعراف”: قرابة 18.5 شيكل عن العام الجاري.

تاسعا: وفي السعر التاسع ، إذ يبلغ سـعر الإبل للأضحية: من 5000 الى 6000 شيكل للعام الحالي.

عاشرًا: وفي السعر العاشر ، إذ يبلغ سعر كيلو لحم الإبل: ما بين 25 – 30 شيكل.

ونريد أن ننوه إلى أن هذه الأسعار قد تختلف باختلاف نسبي من محال لأخر ، ومن يوم لأخر .

أسعار الاضاحي في الضفة الغربية 2023

وفي نهاية المقالة التي تحدث من خلالها فريق موقع فلسطين اليوم بشان أسعار الاضاحي في قطاع غزة والضفة الغربية 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .