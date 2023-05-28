وحدات القمع تقتحم سجن نفحة قسم 12 وتجري تفتيشات استفزازية

اقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال صباح اليوم الأحد، أحد أقسام سجن نفحة الصحراوي.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن وحدات القمع اقتحمت قسم "12" في سجن نفحة، وأجرت تفتيشات استفزازية في غرف الأسرى.

وأوضح أن وحدة المتسادا واليماز التابعة لإدارة سجون الاحتلال زادت من حدة التفتيشات الاستفزازية في قسم "12" بسجن نفحة، بينما تسود حالة من التوتر الشديد السجن.

وأشار إلى أن الأسرى في سجن نفحة أغلقوا كافة الأقسام احتجاجًا على التفتيشات الاستفزازية، ونقل أسرى القسم إلى قسم 10 دون توفير أدنى مقومات الحياة لهم.