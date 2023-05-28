جيش الاحتلال يجري مناورة عسكرية واسعة شمال فلسطين المحتلة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيجري مناورة عسكرية واسعة في شمال فلسطين المحتلة، مشيرةً إلى أنها ستبدأ يوم غد الاثنين وتستمر لأسبوعين كاملين.

وذكر الإعلام العبري، أن المناورة تحاكي حربًا برية وجوية وبحرية، موضحةً أن القوات البرية ستشارك بشكل أساسي فيها، بدعم من القوات الجوية، وستشارك المسيرات الانتحارية إلى جانب الحربية.

كما وستشارك وحدة التجسس والمعلومات المتنقلة جوا عبر طائرات مخصصة وبرا عبر مدرعات مخصصة، وفق الإعلام العبري.

وبيّن أن هدف المناورة الاستعداد لحرب قاسية ستبدئها (إسرائيل) في جبهة مفاجئة وثم ستنتقل لعدد من الجبهات وستكون قوة النيرات لصالح الاحتلال جوا وبرا وبحراً.