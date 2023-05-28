أسعار الأضاحي الخراف والعجول في السعودية 2023

أسعار الأضاحي في السعودية 2023،بعد انتهاء شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر يبدأ الكثير من الأشخاص بالتجهيز لأضحية عيد الأضحى عبر التعرف على أسعار الأضاحي في السعودية 2023 ، حيث ان ألتزم الكثير من السعوديون باتباع الهدي النبوي في الأضحية تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى حيث يتم ذبح الأضحية للإقبال على الله واتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث حث المسلمين على المواظبة على ذبح الأضحية وعرفهم على الفضل الكبير والبركة التي تحل عليهم بسببها وذبح الأضحية من السنن المستحبة لإدخال الفرحة إلى الفقراء والتي تكون مناسبة مرة واحدة في السنة، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقدم لكم أسعار الأضاحي في السعودية.

أسعار الأضاحي في السعودية 2023

أسعار الأضاحي في السعودية 2023 لم تختلف كثيراً عن العام الماضي إلا في بعض الزيادة الطفيفة التي شهدتها الأسعار بشكل عام، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 1444-2023 يتساءل الكثير عن سعر الأضحية لهذا العام حتى يتمكنوا من شراء أضحية وتوزيعها على الفقراء والأقارب، وجرت العادة في المملكة على اختيار الغنم أولاً والمقارنة بين أنواع الخراف، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن البعض يفضلون الأضحية بالعجول أو الإبل، "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" تقدم لكم أسعار الأضحية في المملكة 1444-2023 بكل أنواعها :

أسعار الأضاحي في السعودية 2023

تختلف أسعار الأضاحي على النحو التالي:

• تتراوح أسعار الغنم ما بين 800 ريال حتى 1600 ريال.

• بينما تبدأ العجول من 3800 ريال حتى 14000 ريال.

• أما أسعار الإبل فتبدأ من 4400 ريال سعودي حتى 7000 ريال.

سعر خروف العيد في السعودية -2023*1444

أسعار الأضاحي في السعودية 2023

وهذه أسعار الشاه بالتفصيل:

• يبدأ الخروف البربري من 800 ريال سعودي، ويزيد حسب الوزن والعُمر.

• يبلغ سعر الضأن الاسترالي 1200 ريال سعودي.

• يبلغ سعر الخروف السواكني من 600 إلى 800 ريال.

• سعر الخروف النعيمي يبدأ من 900 ريال.

• سعر الخروف الروماني يبدأ من 1000 ريال سعودي.

• سعر الخروف النجدي يبدأ من 2300 ريال وهو أغلاهم سعراً.

• يبدأ سعر الحمل الكبير من 1700 ريال.

أسعار عجول الأضحية في المملكة 1444-2023

أما عن العجول فهي كالتالي:

• سعر العجول الصغيرة تبدأ من 1200 ريال حسب النوع.

• سعر العجل البلدي يبدأ من 3800 ريال سعودي.

• سعر العجول الألمانية تبدأ من 4000 ريال سعودي.