الدفاع المدني بالضفة يحـــذر من سوء الأحوال الجوية …وهذا ما يخشى منه بسبب الأمطار!

حذر مدير العلاقات العامة والإعلام في جهاز الدفاع المدني بالضفة الغربية، المقدم نائل العزة، اليوم الأحد، المواطنين من سوء الحالة الجوية التي تشهدها مدن البلاد، منذ يوم أمس، حيث تصل سرعة الرياح في الساعات المقبلة القليلة إلى 70 مع فرض تشكل سيول بفعل تساقط الأمطار.

ونبّه المقدم العزة، في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":

من احتمالية وقوع أضرار مادية وإصابات، لا سيما في المناطق الجنوبية والأغوار الوسطى والشمالية، بفعل عد استقرار الحالة الجوية.

وقال مدير العلاقات العامة: إن "جهاز الدفاع المدني رفع درجة الاستعداد مع أخذ حالة الطقس غير المستقرة بأعلى درجات المسؤولية لدى طواقم الدفاع المدني، خاصة في محافظات الجنوب الخليل بيت لحم وفي مناطق الأغوار مثل لمحافظة أريحا والأغوار وعين البيضة".

وأكد أن طواقم الدفاع المدني لم تتعامل مع أي حوادث خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ناتجة عن سوء الطقس.

ودعا العزة، المواطنين بضرورة قيادة المركبات في الطرقات بطريقة آمنة، مع تثبيت كل ما هو عرضة للتطاير فوق أسطح المباني والشرفات، لتقليل نسب الحوادث.

وأشار إلى أن قطاعي الزراعي والإعلانات يُعدان الأكثر تضررًا من اشتداد هبوب الرياح.

من جهته، أعلن الناطق باسم جهاز الدفاع المدني بغزة، الرائد محمود بصل، عدم تسجيل أي حوادث في محافظات القطاع الخميس، في الساعات الماضية القليلة، جراء عدم استقرار الجو.

وأكد بصل، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على طبيعة واستقرار الحالة العامة في القطاع، مع رفع الاستعداد والجاهزية للتعامل أي طارئ.

وأفادت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، بأن حالة عدم الاستقرار الجوي تتأثر بها البلاد، الليلة، موضحةً أن زخات من الأمطار تتساقط على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية مع تساقط البرد أحيانًا.

وأشارت إلى أن الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا وتكون مثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، منوهةً إلى أن حالة عدم استقرار الطقس تستمر حتى يوم غد.