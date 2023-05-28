بالفيديو المنحة القطرية جدل متواصل وتضارب في المعلومات بعد مغادرة العمادي

تواصل أخبار المنحة القطرية تصدر المشهد الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة اليوم الأحد 28/5/2023 ، بعد مغادرة محمد العماد السفير القطري ، والمسؤول عن صرف المنحة القطرية بعد الحديث عن فشله بالأمس عن التوصل لاتفاق بشأن العديد من القضايا العالقة .

أحد المواقع العبرية كشفت بالأمس ان السفير القطري محمد العمادي غادر "إسرائيل" متوجهاً إلى قطر، دون تسجيل أي اتفاقيات بشأن توزيع المنحة الشهرية على غزة.

أسباب تأخر صرف المنحة القطرية الشهرية للأسر المتعففة في قطاع غزةـ تضاربت بين المنع والخلل الفن واعتراض الاحتلال على بنود جديدة .

وكانت أحد المواقع المقربة من حماس قالت ان المنحة القطرية المخصصة للعائلات الأشد فقرا في قطاع غزة انتهت، ولم يتم إعلام الجانب الفلسطيني بتجديدها.

وبينت ان الأمور كانت واضحة منذ الإعلان عن المنحة، أنها مسقوفة بوقت زمني محدد ، مشيرةً الى ان مدة المنحة انتهت بصرف الدفعة الأخيرة منها عن شهر أبريل المنصرم، حسب الإعلان القطري، في حين لم تأكد أي من المصادر الرسمية الخبر .

رابط فحص المنحة القطرية شهر مايو 2023

تأخر صرف المنحة القطرية يدخل أسبوع الثاني على التوالي ، وخاصة ان اللجنة القطرية والامم المتحدة تصرف المنحة القطرية شهرياً ل100 مواطن .

وتضاربت المعلومات لدى العديد من وسائل إعلامية وعبر السوشيال ميديا ،حول سبب تأخر صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هاتفت وزارة التنمية الاجتماعية للوقوف على الأنباء المتداولة بخصوص المنحة القطرية.

ونفت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية عزيزة الكحلوت ما يتم تداوله حول المنحة القطرية، مشيرة إلى أنه عار عن الصحة.

اخر معلومات صرف المنحة القطرية

وأكدت الكحلوت لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إنه لا يوجد أي معلومات حتى اللحظة حول صرف المنحة القطرية في غزة.

ودعت وزارة التنمية وسائل الاعلام لاعتماد التصريحات التي تصدر من قبل الوزارة أو اللجنة القطرية بشأن المنحة.

وتنتظر الألاف من الأسر الفقيرة في قطاع غزة موعد صرف المنحة القطرية بفارغ الصبر، لتسيير حياتهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية المتردية منذ ما يزيد عن 15 عامًا جراء الحصار "الإسرائيلي" والأزمات المتراكمة على القطاع.