مؤتمر "فلسطينيي أوروبا" يدعو إلى إعادة إصلاح منظمة التحرير لتكون مظلة الكل الفلسطيني

دعا "مؤتمر فلسطينيي أوروبا" (مستقل)، إلى إعادة إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية لتكون بالفعل المظلة التي يستظل بها الكل الفلسطيني.

وأكد المؤتمر في البيان الختامي الذي تلقت "قدس برس" نسخة منه، مساء أمس السبت، أن منظمة التحرير الفلسطينية "هي إحدى أهم مكتسبات شعبنا، دونها تضحيات جسام معمدة بدماء الشهداء، هي ملك لشعبنا لا يجوز مصادرتها أو إفراغها من محتواها وندعوا إلى إعادة إصلاحها".

كما حثّ المؤتمر، الاتحادَ الأوروبي على "الانسجام مع قيم الحرية والعدالة التي قامت عليها دولة والوقوف إلى جانب شعبنا في معركة التحرير وعزل الاحتلال لعدم احترامه هذه القيم والضرب بها عرض الحائط في تعامله مع أبناء شعبنا، داعيا محكمة العدل الدولية والدول الموقعة على ميثاقها الأساسي وكل الهيئات الحقوقية العالمية إلى تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائمه من قتل وجرائم تجاه أبناء شعبنا وهدم منازله واقتلاع أشجاره وحرمانه من أبسط مقومات الحياة الأساسية".

وأشار البيان إلى "خطورة المرحلة التي تمر بها قضيتنا، وضرورة استعادة اللحمة الوطنية التي أصبحت إحدى أهم شروط العودة وخاصة في ظل حكومة اليمين المتطرف التي تمارس إرهاب الدولة".

وفيما يتعلق بالأسرى أبرق المؤتمر بالتحية "لأسرانا خلف القضبان الذين دفعوا حياتهم دفاعاً عن حقوقهم وما زالوا يدفعون، نشد على أياديهم ونقول لهم أن الفجر قادم وأن حريتهم أكيدة وقربية".

وشدد البيان على عدم جواز التطبيع مع الاحتلال أو مد جسور التواصل مطالبا بـ" مقاطعته وعزله وملاحقته في كل المحافل حتى يكف أيديه وينهي احتلاله لأرضنا".

وثمن البيان "جهود المقاطعة للاحتلال بكل أشكالها الشعبية والرسمية التي تهدف إلى عزل الاحتلال وكشف جرائمه وتحي جهود المؤسسات والمنظمات التي تعمل على ذلك وفي مقدمتها حركة الـ BDS التي أظهرت ضعف الاحتلال وهشاشة اقتصاده القائم على المستوطنات والمساعدات الخارجية".

وفيما يتعلق بمدينة القدس وقطاع غزة، أكد المؤتمر أن "القدس هي عاصمة دولتنا الفلسطينية ودرة التاج فيها وأن محاولات التهويد التي تجري عليها لن تغير من هذه الحقيقة، وأن حصار غزة المستمر منذ 17 عاماً أثبت فشله وأن شعبنا الصامد في القطاع يجب أن يرفع عنه هذا الحصار الظالم الذي أصبح أداة ابتزاز لا مبرر لها".

وتقاطرت وفود فلسطيني أوروبا في نسخته العشرين، من كل أرجاء القارة الأوربية، في قوافل العودة ترفع علماً واحداً وتحت شعار "75 عاماً على النكبة وإنا لعائدون"، في مدينة مالمو السويدية، وشهد المؤتمر انعقاد العديد من المؤتمرات الموازية على مدار اليوم تناقش فيها المشاركون حول هموم الوطن وسبل تعزيز العمل الفلسطيني في القارة الأوربية، وإيصال صوته للشارع الأوروبي.

يذكر أن أول مؤتمر لفلسطينيي أوروبا عقد عام 2003، وهو مناسبة سنوية دائمة، يعقد بالتعاون مع الجمعيات الفلسطينية المتواجدة في الدول الأوروبية، للتأكيد على حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وأراضيهم، وأن الفلسطينيين في أوروبا جزء أصيل من الشعب الفلسطيني الواحد.