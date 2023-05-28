أسعار الأضاحي في كافة المحافظات المصرية وسعر لحم الضاني 2023

أسعار الأضاحي في جمهورية مصر العربية للعام 2023م، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تعتبر الأضحية سنة نبوية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتم الاقتداء بها للمقتدرين على ذلك في عيد الأضحى والذي يكون في شهر زي الحجة هو يتم ذبح الأضاحي وتوزيع جزء من لحومها على الفقراء والمساكين والمحتاجين للمساعدة في دخول الفرحة إليهم في أيام العيد الكبير وتختلف الأضحية من شخص إلى شخص آخر على حسب المقدرة المالية أو نوع اللحوم التي تفضلها كل عائلة، ومع اقتراب شهر ذو الحجة يبدأ الكثير من الأشخاص المصريين بالتساؤل حول أسعار الأضاحي في ظل ارتفاع غير مسبوق للأسعار في مصر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" تقدم لكم مقال يوضح أسعار الأضحية لهذا العام منقولة من جريدة “القرار“ فإليكم تفاصيل الأسعار.

شهدت جمهورية مصر العربية ارتفاع كبير في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ومختلف أنواع المواد الغذائية في الربع الأول من عام 2023 بشكل كبير، وكذلك وضحت جريدة "القرار" ارتفاع أسعار العجول والخرفان ارتفاع غير مسبوق.

أسعار الأضاحي في مصر 2023

تختلف أسعار الأضاحي باختلاف نوع الأضحية التي سوف يتم ذبحها في العيد الأضحى وفيما يلي بعض أهم الأسعار التي سجلتها الأضاحي في أسعار الأضاحي في مصر 2023:

1. بلغ سعر الخروف من 3000 جنيه مصري وحتى 6000 جنيه مصري على حسب اختلاف وزنه.

2. بينما بلغ سعر الكيلو الواحد من لحوم العجل نحو 70 جنيه مما يجعل سعر العجل يتراوح ما بين 20,000 جنيه وحتى 32,000 جنيه مصري.

3. وبلغ سعر الخروف البرقي 2023 للكيلو الواحد نحو 90 جنيه مصري.

أسعار الأضاحي في مصر 2023

4. بينما بلغ سعر كيلو اللحم الضاني من نوع أسواني ما بين 65 جنيه وحتى 70 جنيه للكيلو الواحد.

5. ومن ضمن أسعار الأضاحي في مصر 2023 هو سعر كيلو اللحم الضاني نوع فلاحي والذي وصل إلى نحو 75 جنيه مصري للكيلو الواحد.

6. بينما وصلت أسعار كيلو اللحم الضاني من نوع صعيدي إلى نحو 80 جنيه مصري للكيلو الواحد.

سعر اللحم الضاني في مصر 2023

7. واختلفت أسعار العجول المخصصة للأضاحي في مصر حيث وصل سعر العجل المستورد إلى نحو 25,000 جنيه مصري.

8. بينما وصل سعر العجل البلدي الذي يتم ذبحه لأضحية عيد الأضحى إلى نحو 40,000 جنيه مصري.

9. ووصل سعر الخروف في مصر إلى نحو 7000 جنيه بسبب اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2023.

10. وبلغ سعر لحم الذكر من كيلو الشمبري البقري إلى نحو 75 جنيه مصري للكيلو الواحد.

11. بينما بلغ كيلو الشمبري البقري من الإناث التي يتم ذبحها للأضحية إلى نحو 70 جنيه مصري للكيلو الواحد.

12. يؤثر وزن العجل أو الخراف أو الجاموس أو غيرها من أنواع الأضاحي على السعر النهائي للأضحية في مصر.