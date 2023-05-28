أسعار الغاز والمحروقات في فلسطين لشهر 6 2023- أسعار الغاز والمحروقات في غزة شهر 6، بقي يومان على انتهاء شهر مايو 2023، ويبدأ شهر يونيو، وليلة الفاتح من كل شهر تُعلن الهيئة العامة للبترول في رام الله وقطاع غزة عن أسعار الحد الأقصى للغاز والمحروقات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وذلك لاهتمام شرائح عدة من المجتمع الفلسطيني بأسعار الغاز والسولاء والبنزين، خاصة أنها ترتفع وتنخفض باستمرار، فهي غير ثابتة نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية في العالم.

أسعار الغاز والمحروقات في غزة شهر 6

أسعار الغاز والمحروقات في غزة شهر 6، قُبيل ساعات من نهاية كل شهر، تُعلن الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، إذ إن الهيئة تُعلن عن الأسعار خلال تصريح صحفي تنشره عبر صفحاتها الرسمية، وتُحذر أصحاب محطات الوقود والغاز من الخروج عن الأسعار المنشورة، وفي هذا الصدد ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أسعار الغاز والمحروقات في فلسطين لشهر 6 2023- أسعار الغاز والمحروقات في غزة شهر 6.

أسعار المحروقات في غزة لشهر 6 يونيو 2023

أسعار المحروقات في غزة لشهر 6 يونيو 2023، لم تُلعن الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية برام الله وقطاع غزة عن أسعار الغاز والمحروقات لشهر يونيو القادم، إذ إنها تُعلن عن ذلك قبل حلول شهر 6 بساعات قليلة، ولكن يبقى البحث مستمر عن أسعار الغاز والمحروقات، خاصة أن هناك فئات في المجتمع الفلسطيني لا تستغني عن السولاء والبنزين نهائيا خاصة من يعلمون على الخط، إضافة إلى أصحاب المصانع والمولدات، فإن أي ارتفاع أو انخفاض فإنه يؤثر عليهم، حتى اللحظة لم تُعلن الهيئة العامة للبترول والغاز عن أسعار المحروقات والغاز لشهر يونيو 2023.

سعر جرة الغاز في غزة شهر 6

سعر جرة الغاز في غزة شهر 6، الأسر في قطاع غزة تهتم كثيراً في سعر أسطوانة الغاز 12 كيلو متر كونها هي السائدة في منازل المواطنين، إذ إن معظمهم يستخدم هذا الحجم في مطابخهم ومنازلهم، إذ إن سعر أسطوانة الغاز 12 كيلو جراما تُباع للمستهلك بحد أقصى 70 شيكلاً وفقاً لنشرة الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية في قطاع غزة، أسعار الغاز والمحروقات في فلسطين لشهر 6 2023- أسعار الغاز والمحروقات في غزة شهر 6.