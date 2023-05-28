علاج ضيق التنفس في ظل الأحوال الجوية السيئة

في ظل الأحوال الجوية السيئة و"الجو الخمسيني" السائد في البلاد منذ يومين، يتعرض كثير من الأشخاص لنوبات ضيق في التنفس.

يعد ضيق التنفس عرضاً وليس مرضاً؛ لذلك فإن أفضل طريقة لعلاج ضيق التنفس هي علاج السبب، ولكن هناك بعض الطرق التي قد تساهم في الحد من ضيق التنفس الخفيف أو العرضي ويسهل تطبيقها في المنزل.

يعتمد علاج ضيق التنفس على مدى خطورة الحالة، فبعض الحالات الشديدة تتطلب الذهاب إلى المستشفى على الفور، والبعض الآخر يمكن السيطرة عليها بخطوات بسيطة في المنزل.

بعض الإرشادات لعلاج ضيق التنفس

1-تمارين علاج ضيق التنفس

*عن طريق الانحناء للأمام على المرفقين عند الجلوس، حيث يساعد ذلك في تمدد الرئة وجعل التنفس أسهل.

*الوقوف بالقرب من الحائط مع إسناد الورك على الحائط وبقاء القدمين متباعدتين، ووضع اليدين على الفخذ والانحناء قليلاً للأمام مع إرخاء الكتفين.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد ممارسة الرياضة مدة 30 دقيقة على الأقل يومياً في تحسين وظائف الرئة.

2-تغيير نمط الحياة

تتضمن التغييرات في نمط الحياة التي يمكن إجراؤها للمساعدة في علاج ضيق التنفس والوقاية منه، ما يلي:

*الإقلاع عن التدخين والابتعاد عن دخان التبغ.

*تجنب التعرض للملوثات، والمواد المسببة للحساسية، والسموم البيئية.

*الحفاظ على وزن صحي.

*تجنب بذل مجهود في المرتفعات العالية.

*اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، والحصول على قسط كاف من النوم.

*الحرص على اتباع خطة العلاج الموصى بها في حالات الربو، أو مرض الانسداد الرئوي المزمن، أو التهاب الشعب الهوائية.

3-استنشاق البخار

قد يساهم استنشاق البخار في تسليك الممرات التنفسية؛ حيث يعمل على تليين المخاط في الرئة والممرات الهوائية؛ مما يساعد على التنفس بسهولة أكبر وذلك عن طريق ملء وعاء بالماء الساخن، مع مراعاة ترك الماء يبرد قليلاً بعد غليه لتجنب تعرض الوجه للحرق بسبب البخار، إضافة بضع قطرات من النعناع أو زيت الكافور العطر، وضع الوعاء فوق الطاولة والاتكاء عليها بالذراعين مع وضع منشفة على الرأس واستنشاق البخار.

4-شرب القهوة السوداء

قد يساعد شرب القهوة السوداء في تخفيف ضيق التنفس، حيث يعمل الكافيين على الحد من تقلص العضلات في مجرى الهواء، ولكن ينبغي مراعاة عدم الإفراط في تناول القهوة؛ لأنها قد تزيد من معدل ضربات القلب.

5-تناول الأعشاب

قد يساهم تناول الزنجبيل الطازج أو شرب شاي الزنجبيل في التخفيف من ضيق التنفس الناجم عن عدوى الجهاز التنفسي.

أشارت دراسة تايوانية نشرت في مجلة علم الأدوية العرقية (بالإنجليزية: Journal of Ethnopharmacology) عام 2010 إلى أن تناول الزنجبيل الطازج يساعد في مكافحة الفيروس المخلوي التنفسي البشري، وهو سبب شائع لعدوى الجهاز التنفسي.