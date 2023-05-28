الذهب في الأردن اليوم الأحد 28/5/2023

تواصل أسعار الذهب في أسعار الذهب في الأردن عيار 21 اليوم الأحد 28/5/2023

الاستقرار بحسب التسعيرة الثانية لنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، حيث غرام الذهب من عيار 21، الأكثر رغبة لدى الأردنيين 39.7 دينار لجهة الشراء من المحلات، و38 دينار لجهة البيع ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقدم لكم اسعار الذهب في الاردن اليوم الأحد 28/5

أسعار الذهب في الأردن عيار 21 اليوم الأحد 28/5/2023

سعر غرام الذهب من عيار 18 لجهة الشراء 35.3 دينار، وعيار 24 عند 46.7 دينار.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

أسعار الذهب في الأردن عيار 21 اليوم الأحد 28/5/2023

اسعار الذهب عيار 24 44.39 دينار $62.61

سعر الذهب عيار 22 40.69 دينار $57.39

اسعار الذهب عيار 21 38.84 دينار $54.79

اسعار الذهب عيار 18 33.29 دينار $46.96

سعر الذهب عيار 14 25.89 دينار $36.52

سعر الذهب عيار 12 22.20 دينار $31.31

اسعار أوقية الذهب 1,381 دينار $1,947

اسعار جنيه الذهب 310.75 دينار $438.29

اسعار كيلو الذهب 44,391 دينار $62,611

أسعار الذهب في الأردن عيار 21 اليوم الأحد 28/5/2023

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

26 مايو 44.41 38.86 33.31 25.91 22.21

25 مايو 44.47 38.91 33.35 25.94 22.23

24 مايو 44.73 39.14 33.54 26.09 22.36

23 مايو 45.08 39.45 33.81 26.30 22.54

22 مايو 45.01 39.39 33.76 26.26 22.51

21 مايو 45.14 39.50 33.85 26.33 22.57

20 مايو 45.14 39.50 33.85 26.33 22.57

19 مايو 45.09 39.45 33.82 26.30 22.54

18 مايو 44.68 39.09 33.51 26.06 22.34

17 مايو 45.25 39.60 33.94 26.40 22.63