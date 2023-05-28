سجل سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 28/5/2023 ارتفاعًا اليوم مقابل الليرة السورية، وارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية في السوق السوداء إلى 8800 ليرة للشراء و8900 ليرة للبيع مقابل 8700 ليرة للشراء و8800 ليرة للبيع ، "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" تقدم لكم سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم ، وخاصة مع توجهات البنك المركزي في سوريا نحو توحيد سعر الصرف في نشراته الثلاث، الحوالات، والصيرفة، وسعر الدولار الجمركي.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 28/5/2023

متوسط سعر الدولار في البنوك السورية سجل رسميا 6532 ليرة، وفقا لنشرة المصارف.في حين سجل الدولار رسميا 7800 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء

وارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية في السوق السوداء إلى 8800 ليرة للشراء و8900 ليرة للبيع مقابل 8700 ليرة للشراء و8800 ليرة للبيع، أمس.

وبحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 880 ألف ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

كما قفز سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى مستوى 9437 ليرة للشراء و9550 ليرة للبيع مقابل 9367 ليرة للشراء و9479 ليرة للبيع أمس.

الجمركي.

دولار أمريكي ليرة سورية

1 دولار أمريكي 8,900 ليرة سورية

5 دولار أمريكي 44,500 ليرة سورية

10 دولار أمريكي 89,000 ليرة سورية

25 دولار أمريكي 222,500 ليرة سورية