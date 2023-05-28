معابر غزة تقرر إيقاف نشر كشوفات السفر عبر الإنترنت… ما السبب!

أكد المتحدث باسم هيئة المعابر والحدود في غزة، هاشم عدوان، اليوم الأحد، أن هيئة المعابر قررت إيقاف نشر كشوفات السفر عبر شبكة الإنترنت حيث سيتم العمل بالنظام الجديد، بداية من كشف السفر القادم.

وأكد عدوان، في تصريح صحفي، أن هذا الإجراء جاء حفاظًا على خصوصيات المواطنين.

وأوضح أنه سيتم إرسال رسالة عبر هاتف المسافر موضحاً بها رقم الكشف المدرج عليه وتاريخ السفر بالضبط، مع إرسال رسالة تذكير عبر الهاتف قبل يوم سفر المواطن لتذكيره بالموعد والطلب من المسافر التوجه إلى معبر رفح للسفر.

وطالب من المواطنين بضرورة متابعة موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة عبر الرابط من خلال بوابه خدمات المواطنين هنــــــــــــــا، و من خلال تطبيق خدمات المواطنين للهواتف الذكيه عبر متجر android و IOS.