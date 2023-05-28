تفاصيل صاروخ خيبر الإيراني ويكيبيديا- قدرات صاروخ خيبر فيديو وصور، انتشر في اليومين الماضيين عبر منصات وسائل الاعلام العربي والدولية وتناولتها وسال اعلام محلية، عن صاروخ إيراني مُدمر ظهر على الساحة الإيراني حديثاً، ومع الحديث المتزايد عن صاروخ خيبر يبدأ من لهم علاقة بالأمر أو المختصون بهذه الأمور في البحث للاطلاع على تفاصيل صاروخ خيبر الذي أُزيح الستار عنه قبل ساعات قليلة من الآن وأجريت عليه تجربة ناجحة رفعت وتيرة التوتر بين الاحتلال وطهران.

صاروخ خيبر فيديو وصور

صاروخ خيبر فيديو وصور، يوم أمس بث التلفزيون الإيراني الحكومي ما قال إنها لقطات لنسخة مطورة من الصاروخ الباليستي خرمشهر4 بمدى يبلغ 2000 كيلومتر ويمكنه حمل رأس حربي وزنه 1500 كيلوغرام، ما يعني أن لديه قوة تدميرية هائلة وهو ما يبعث القلق داخل الكيان الإسرائيلي، ومن هذا المنطلق، سينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تفاصيل صاروخ خيبر الإيراني الجديد.

كم طول صاروخ خيبر الإيراني

كم طول صاروخ خيبر الإيراني، الدليل على سرعة وقوة وتطور صاروخ خيبر الإيراني، أنه ووفق أكّدت وزارة الدفاع الإيرانية، أمس السبت 27 مايو 2023، أنّ صاروخ "خيبر" الجديد (خرمشهر 4) البالستي، يصل إلى هدفه خلال 12 دقيقة، وأن إيران توصلت إلى الجيل الرابع من صواريخ "خرمشهر"، والذي يبلغ مداه 2000 كيلومتر، ووزن رأسه الحربي 1500 كيلو غرام، وطول رأسه الحربي نحو 4 أمتار.

مدى صاروخ خيبر الإيراني

مدى صاروخ خيبر الإيراني، هو صاروخ متطور، يبعث الخوف والهلع في نفوس وقلوب أعداء إيران، وصاروخ "خيبر" نتاج سنوات طويلة، تم تطويره بجهود العلماء الإيرانيين في مجال الصناعات الدفاعية، وأبرز سمات التهرب من الرادار وعدم اكتشافه من قبل الدفاعات الجوية للعدو بسبب انخفاض المقطع العرضي للرادار إذ إنه مؤخرًا أبدت أوساط إسرائيلية، خوفها من خطورة تطوّر القوة الإقليمية لإيران في المنطقة، إضافة إلى تعزيز تعاونها العسكري مع روسيا، إلى هناك نكتفي من نشر معلومات عن، تفاصيل صاروخ خيبر الإيراني- قدرات صاروخ خيبر فيديو وصور.